好調スパーズで毎試合2ケタ得点を残す新人ディラン・ハーパーが数週間の離脱へ

11月4日（現地時間3日、日付は以下同）。サンアントニオ・スパーズは、ディラン・ハーパーが左ふくらはぎの張りを負ったことを発表した。チーム側は離脱期間を明かしていないものの、『ESPN』のシャムズ・シャラニア記者はハーパーが数週間を欠場する見込みと報じた。

球団史上初の開幕5連勝を飾ったスパーズは、3日のフェニックス・サンズ戦を118－130で落としたことで今シーズン初黒星。その試合でハーパーは12得点を残すも、第2クォーター途中に同箇所を負傷していた。

今シーズンのスパーズは、得点源でポイントガード（PG）のディアロン・フォックス（ハムストリング）に加え、ケリー・オリニク（かかと）、ジェレミー・ソーハン（手首）がケガのため出場できていない中でスタートダッシュに成功。

先発陣はバックコートにステフォン・キャッスルとデビン・バセル、フロントコートへジュリアン・シャンペニー、ハリソン・バーンズ、ビクター・ウェンバンヤマを据えた5選手で形成。ベンチからケルドン・ジョンソンやルーク・コーネット、ハーパー、ジョーダン・マクラフリンらが出場していた。

今年のドラフト全体2位でスパーズから指名されたハーパーは、198センチ99キロのガード。ここまで全6試合でベンチスタートながら、毎試合で2ケタ得点を挙げていて、平均23.3分14.0得点4.0リバウンド3.8アシスト、フィールドゴール成功率50.0パーセント、3ポイントシュート成功率35.7パーセント、フリースロー成功率83.3パーセントを記録。

特にガードのフォックスの復帰時期が気になるところだが、この男の欠場が長引くのであれば、ハーパー不在の期間はマクラフリンらでカバーしていくことになる。

【動画】新人ハーパーのNBAデビュー戦ハイライト





