¹â»Ô¼óÁê¤¬¡ÖÊì¹»·Ú²»Éô¡×¤ËÁ÷¤Ã¤¿?¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤ë?½ËÅÅ¤ËÈ¿¶ÁÂ³¡¹¡Ö¿´¤¬¿Ì¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤É¤³¤Þ¤Ç¤âÇÛÎ¸¤Î¿Í¤Ç¤¹¤´¤¤¡×¤ÎÀ¼
²û¸Å¤ÈÇÛÎ¸¤È¡¢¼óÁê¤È¤·¤Æ¤ÎÀÕÇ¤´¶¤â
¡¡½÷À½é¤ÎÁíÍýÂç¿Ã¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤¬¡¢Êì¹»¤Î·Ú²»³ÚÉôÁÏÉô60¼þÇ¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤ØÁ÷¤Ã¤¿½ËÅÅ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Öº£¤Þ¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¥é¥¤¥Ö¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤±¤É¡¢ÁíÍýÂç¿Ã¤«¤é½ËÅÅ¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤Ê¡Ä¡£ Íè¤ì¤Ê¤¤ÍýÍ³¤â¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤ë¡×¤È¡¢¹â»Ô¼óÁê¤«¤éÁ÷¤é¤ì¤¿½ËÅÅ¤Î¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¤ÆÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ö¹âÍÈÀ¤³¦¡×¤Î¥É¥é¥Þ¡¼¡¦ÆâÆ£â«²ð¡£
¡¡¿À¸Í¤ÎÏ·ÊÞ¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¡¢¥Á¥¥ó¥¸¥ç¡¼¥¸¤Çº£·î1¡¢2Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¿À¸ÍÂç³Ø·Ú²»³ÚÉôÁÏÉô60¼þÇ¯µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤Ë¡¢Æ±Âç³Ø¤Î·Ð±Ä³ØÉô·Ð±Ä³Ø²ÊÂ´¶È¤Ç¡¢·Ú²»³ÚÉô¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¹â»Ô¼óÁê¤¬´é¼Ì¿¿ÉÕ¤¤Ç½ËÅÅ¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£¡Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÍè¾ì¤Ç¤¤Ê¤¤ÍýÍ³¡×¤È¤·¤Æ¡Ö³°¸òÆüÄø¤¬Î©¤Æ¹þ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡×¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢Íè¤ì¤Ê¤¤ÍýÍ³¤¬?¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤ë?¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Öº£¤¹¤°¤Ë¤Ç¤â¡¢¥É¥é¥à¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ò»ý¤Ã¤Æ¡Ø¥Á¥¥ó¥¸¥ç¡¼¥¸¡Ù¤Ë¶î¤±ÉÕ¤±¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç°ìÇÕ¡×¤À¤È¤â¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¸µ¥Ø¥ô¥£¥á¥¿¥ë¥Ð¥ó¥É¤Î¥É¥é¥Þ¡¼¤À¤Ã¤¿¹â»Ô¼óÁê¤é¤·¤¤¸ÀÍÕ¤â¤ß¤é¤ì¤¿¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤¹¡¢¤¹¤´¤¹¤®¤Þ¤¹¡Ä!!¡×¡Ö¤³¤Îµ¤ÇÛ¤ê¤Ï¸åÇÚ¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ïµ®½Å¤ÊÊõ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤É¤³¤Þ¤Ç¤âÇÛÎ¸¤Î¿Í¤Ç¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¸åÇÚ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¤!¡×¡Ö¿´¤¬¿Ì¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£