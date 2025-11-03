この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

人気YouTubeチャンネル「マニアック天気」で、気象予報士の松浦悠真氏が『【週間解説】安定した天気多い ただ次の台風が発生か？』と題し、11月3日週の全国の天気傾向について詳細に解説した。



松浦氏によれば、「今週は高気圧の推力が強くて、晴れる日が多くなる」という。一方で、「気温がかなり高いというところが特徴」とし、上空の偏西風の蛇行や編成風の位置が、日本付近に暖かい空気を強くもたらしている点を挙げた。「海面気圧の性変差がかなり大きくなっていて、高気圧が進んできやすくなる」と話し、気温上昇の背景も解説した。



週の前半については、「特に8日の土曜日までは北日本から西日本で広く晴れ」と強調し、南西諸島では5日を中心に雨の予報もあると指摘。「最低気温は結構下がるところが多いですね。東京都心でも10度を下回る冷え込みが予想され、日中は20度を超える日もある」と寒暖差の大きさを強調した。



今週の警戒ポイントについては、「6日木曜日前後は伊豆諸島あたりで大雨となる恐れがある」と述べ、「大雨警報級の可能性は今のところ低いものの、気象の変化には注意が必要」と呼びかけた。さらに「台風26号候補が北上してくる可能性もあり、これまでの台風よりも日本への影響が出てくるかもしれない」と独自の見解を示した。



動画の締めくくりとして、松浦氏は「週の最後、日曜日には低気圧の接近で北日本を中心に荒れた天気も予想。それと台風26号候補は情報の誤差が大きいが、今後も注視が必要」と述べ、危険な状況となれば追加解説動画を出す意向も表明。「ぜひチャンネル登録を」と呼びかけ、さらにコアな気象ファン向けのメンバーシップについても「超マニアックな情報を受け取れる」とアピールした。