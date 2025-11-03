この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

『インプラントは高いから...その他のオススメの選択肢について解説します！』と題した動画で、東京都内で『ハプラス歯科』の院長を務める歯科医師・木村隆寛氏が、50代の患者が歯を1～2本失った場合のインプラント以外の治療法について、現場経験に基づき本音で語った。動画では実際の患者からよく寄せられる「インプラント以外で何か選択肢はありますか？」というリアルな問いかけに、木村氏が多角的に答えている。



はじめに50代になると平均して1本から2本の歯を失うことが多い現状に触れ、主な選択肢として「何も入れない」「入れ歯」「ブリッジ」「矯正用リテーナー（マウスピース）」、そして適応が限られる「歯の移植」があると丁寧に解説。驚きのデータとして「1本抜けても何も入れていない人が30%くらいいるんですよね」とネット上の統計も引用しつつ現場感覚を示した。



まず「何も入れない」という選択肢については「絶対ダメではないが、歯並びや噛み合わせのずれなどリスクが大きい」と説明。ただし「特に上顎の7番（最奥歯）においては、無理に入れ歯やブリッジにはせず“何もしない”判断をすることも」と現実的な判断ポイントも披露した。



次に入れ歯について「安価ですぐ作れ、歯もほとんど削らず済む。取り外して清掃もできるので衛生的。ノンクラスプデンチャーなどは見た目も良い」とメリットを強調。しかし「異物感が大きく、食後に食べかすが詰まりやすい。固定力に難があり嚼む力も天然歯の20%程度」、「こまめなお手入れも必要」とデメリットにも触れてバランスの良い説明を加えた。



ブリッジについては「1本欠損の3本ブリッジは全然アリだと思う。治療成績も10年目まではわずかに有利なデータも国内である」としつつ、「エナメル質を削らないといけない点や、両隣の歯の健康管理が必要な点が大きな課題」とも指摘。「しっかりした腕の先生でやるのが大切。いい技工士さんのいるところがおすすめ」と医院選びのコツにも言及した。



動画の中で異彩を放ったのが「矯正用リテーナーやマウスピースも“あり”なんじゃないかな」という木村氏の見解だ。「私自身も矯正後にマウスピースリテーナーを使っています。歯を削らず、比較的簡単に作れるし、噛み合わせをずらさない目的ならメリット大きいです。今後、こうした選択肢の割合も増えてくるはず」とその現場感覚を披露。特に「入れ歯もブリッジもイヤ」という患者に対して、マウスピースが十分な選択肢になる可能性を語った。また、夜間の歯ぎしり防止装置と兼用できる点にも触れた。



一方で「リテーナーは破損しやすい、虫歯リスクがある、保険適用外」などのデメリットも隠さず紹介。「必ず専門医に定期チェックしてもらうことが大事」とアドバイスした。



「歯の移植」については「適応は20～30代がメインで、50代はやめといた方がいいんじゃないかな」とハッキリ見解を述べ、「親知らずや受け側の骨の状態がネックになりやすい。私自身も移植症例はかなり少ない」と理由を補足した。



最後に木村氏は「一番大事なのは歯列の連続性。50代ならインプラント以外でもいくつか選択肢があり、それぞれメリット・デメリットがあるので、ご自身のライフスタイルや価値観に合った方法を検討してほしい」と呼びかけて動画を締めくくった。「今日話した内容が治療の意思決定につながれば幸いです」と語った。