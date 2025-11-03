米国野球殿堂博物館は２日（日本時間３日）、ドジャースの優勝で終了したワールドシリーズのお宝グッズが数点、殿堂入りしたことを発表した。同シリーズのＭＶＰを獲得した山本由伸投手（２７）が前日の第７戦でリリーフ登板した際に被っていたキャップや、最後の遊ゴロ併殺を決めたＭ・ベッツ内野手（３３）のグラブ、延長１１回に決勝ソロを放ったＷ・スミス捕手（３０）のスパイクの他、延長１８回の死闘となった第３戦で使用されたベースなどが殿堂入りした。

あの感動から、約半日後。ワールドシリーズＭＶＰ・山本のキャップが聖地に永久保存されることになった。延長１１回。最後の遊ゴロ併殺を見届けた山本は、マウンドでスミスに後方から抱き上げられると、右手で帽子を高々と揚げ、歓喜の輪に埋もれた。胴上げ投手の帽子がニューヨーク州クーパーズタウンの野球殿堂博物館に寄付された。

野球殿堂は３日（同４日）の米国東時間午後２時から、当地でお披露目式を行う。２０２５年のポストシーズンに関する新グッズは、来年２０２６年のポストシーズンまで同博物館の「オータム・ギャラリー」に展示される。