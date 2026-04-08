Bジェイズは昨年のワールドシリーズで山本に3勝を献上【MLB】Bジェイズ ー ドジャース（日本時間8日・トロント）快投の裏で悲鳴が上がっている。ドジャース・山本由伸投手が7日（日本時間8日）、敵地でのブルージェイズ戦に先発した。5回まで無失点に抑える好投を見せている。一方でカナダ国民は“悪夢の再来”に頭を抱えている。山本は初回先頭から3者連続三振の立ち上がり。2回は4番のサンチェスに右越えの二塁打を浴びるピ