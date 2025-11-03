¤À¤«¤é¥¢¥Ã¥×¥ëCEO¤ÏŽ¢Ä«4»þµ¯¾²Ž£¤Ç¥á¡¼¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¡ÄŽ¢Ç¾¤Î¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¿¥¤¥àŽ£¤òºÇÂç¸Â¤Ë³è¤«¤¹ÊýË¡
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢µÈÉðËã»Ò¡Ø24»þ´Ö¤¬ÊÑ¤ï¤ëÄ«¤Î30Ê¬¡Ù¡ÊÂçÏÂ½ñË¼¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¸å²ó¤·¤Ë¤·¤¬¤Á¤Ê¡Ö¹Í¤¨»ö¡×¤ÏÄ«¤ä¤Ã¤Ä¤±¤ë
½¸ÃæÎÏ¤¬ºÇ¤â¹â¤Þ¤ëÄ«»þ´Ö¤Ë¤Ï¡¢»þ´Ö¤¬ÆÉ¤á¤º¡¢¸å²ó¤·¤Ë¤·¤¬¤Á¤Ê¹Í¤¨¤ëºî¶È¤ò¤¢¤¨¤Æ¤¢¤Æ¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢
¡¦´ë²è¤òÎ©¤Æ¤ë
¡¦Ê¸¾Ï¤ò¹½À®¤¹¤ë
¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÆâÍÆ¤ò¹Í¤¨¤ë
¡¦¾¦ÉÊÌ¾¤ò·è¤á¤ë
¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¥¼¥í¤«¤é²¿¤«¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤è¤¦¤Ê»Å»ö¾å¤Î¥¿¥¹¥¯¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢
¡¦²ÈÂ²Î¹¹Ô¤Î¥×¥é¥ó¤òÎ©¤Æ¤ë
¡¦»Ò¤É¤â¤Î½¬¤¤»ö¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¤«
¤Ê¤É¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÊë¤é¤·¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤É¤ì¤â¼è¤ê¤«¤«¤ë¤Þ¤Ç¤Ëµ¤ÎÏ¤¬É¬Í×¤Ê¤³¤È¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤É¤ì¤¯¤é¤¤»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤«Í½Â¬¤·¤Ë¤¯¤¤¤³¤È¡£
Àµ²ò¤¬¤Ê¤¤¤¦¤¨¡¢¹Í¤¨¤ì¤Ð¹Í¤¨¤ë¤Û¤É¹¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦ºî¶È¤Ï¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¡Ö¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿»þ´Ö¤¬¤Ç¤¤¿¤é¤ä¤í¤¦¡×¤È¡¢¸å²ó¤·¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£
¢£´°àú¤òÌÜ»Ø¤µ¤º¡¢¥Ï¡¼¥É¥ë¤ÎÄã¤¤°ìÊâ¤«¤é
¤Ç¤â¡¢¤³¤¦¤·¤¿¹Í¤¨¤ëºî¶È¤³¤½¡¢Æ¬¤¬¥¯¥ê¥¢¤Ç¡¢»¨Ç°¤ÎÆþ¤ê¤Ë¤¯¤¤Ä«¤Ë¼è¤ê¤«¤«¤ë¤È¡¢¶Ã¤¯¤Û¤É¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¿Ê¤ß¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¤Ï¾®¤µ¤Ê°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤¬²¿¤è¤êÂç»ö¤Ç¤¹¡£Word¤äNotion¤ò³«¤¯¤À¤±¤Ç¤âOK¤Ç¤¹¤·¡¢¥Î¡¼¥È¤ò³«¤¤¤Æ»×¤¤¤Ä¤¯Ã±¸ì¤ò²¥¤ê½ñ¤¤·¤¿¤ê¡¢¥Þ¥¤¥ó¥É¥Þ¥Ã¥×¤ÇÏ¢ÁÛ¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¯¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤¤¤¤Ê¤ê´°À®·Á¤òÌÜ»Ø¤µ¤Ê¤¤¤³¤È¡£¥Ï¡¼¥É¥ë¤ÎÄã¤¤°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¼¡¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ø¤È¼«Á³¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð±Ä¶È¿¦¤ÎÊý¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¼è°úÀè¤«¤éÍê¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿ËºÇ¯²ñ¤Î¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¡Ö²¿¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤½¤í¤½¤íÆ°¤«¤Ê¤¤¤È¡×¤Èµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¤âÊüÃÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢Äó½Ð¤·¤¿¤¤ãÈµÄ½ñ¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥á¥â¤À¤±¤Ç¤ÏµÍ¤á¤¬´Å¤¯¡Ö°ìÅÙ¤Á¤ã¤ó¤È¹Í¤¨Ä¾¤·¤¿¤¤¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢£¸á¸å¤Ë¹Í¤¨»ö¤·¤Æ¤â¥â¥ä¥â¥ä¤¹¤ë¤À¤±
¤³¤¦¤·¤¿¡¢¡Ö¹Í¤¨¤ë¤³¤È¡×¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Ë»¤·¤µ¤ÎÃæ¤Ç¸å²ó¤·¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¿¥¹¥¯¤³¤½¡¢Ä«¤Ë¼è¤êÁÈ¤à²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ä«¤ÎÀÅ¤«¤Ê»þ´ÖÂÓ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢½¸ÃæÎÏ¤¬Ê¬»¶¤»¤º¡¢Á´ÂÎ¤ÎÎ®¤ì¤ä¹½À®¤¬¥Ñ¥º¥ë¤Î¤è¤¦¤Ë¥«¥Á¥Ã¤È¤Ï¤Þ¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥×¥ì¥¼¥ó»ñÎÁ¤Î´ë²èÃÊ³¬¤ä¡¢Äó°ÆÊ¸½ñ¤Î¹üÁÈ¤ß¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¤¤Ë¤âÆ±¤¸¤³¤È¤¬¸À¤¨¤Þ¤¹¡£¥í¥¸¥Ã¥¯¤òÀ°¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Áê¼ê¤ÎÈ¿±þ¤òÁÛÁü¤·¤¿¤ê¡¢¸ÀÍÕ¤ò¶ãÌ£¤·¤¿¤ê¤¹¤ëºî¶È¤Ï¡¢Ä«¤Î¤Û¤¦¤¬ÃÇÁ³¡¢¼Á¤Î¹â¤¤¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
²ÈÄí¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¹Í¤¨¤ë¾ìÌÌ¤ÏÆü¡¹¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¿·À¸³è¤ò·Þ¤¨¤ë»Ò¤É¤â¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï²¿¤À¤í¤¦¡×¤È¡¢¾¯¤·ÇùÁ³¤È¤·¤¿Ìä¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤ä¡¢¡Ö¤É¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç½»Âð¥í¡¼¥ó¤ò¸«Ä¾¤¹¤Ù¤¤«¡×¤Ê¤É¥é¥¤¥Õ¥×¥é¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÆâÍÆ¤â¡¢Ç¾¤¬Èè¤ì¤Æ¤¤¤ëÌë¤è¤ê¡¢¿´¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤ëÄ«¤Ë¹Í¤¨¤ë¤Û¤¦¤¬¡¢»ëÌî¤ò¹¤¯ÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤éÎäÀÅ¤ËÁªÂò¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
»ä¼«¿È¤â¡¢ËÜ¤Î´ë²è¤ä¹½À®¡¢¾ÏÎ©¤Æ¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¤¤ä¡¢¸¦½¤¡¦¥»¥ß¥Ê¡¼¤Î»ñÎÁºî¤ê¤ÎÁ°ÃÊ³¬¤ÎÁ´ÂÎÁü¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¤¤Ï¡¢É¬¤ºÄ«¤Î»þ´Ö¤ò»È¤¤¤Þ¤¹¡£
¸á¸å°Ê¹ß¤Ë¤ä¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤â½¸ÃæÎÏ¤¬Â³¤«¤º¡¢»×¹Í¤¬»¶¤é¤Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç²¿¤â¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥â¥ä¥â¥ä¤¬»Ä¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Ë¼ê¤òÆ°¤«¤·¤Æ¸¶¹Æ¤ò½ñ¤¤¤¿¤ê¡¢»ñÎÁ¤òºî¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¸á¸å¤Ç¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢Á´ÂÎÁü¤ò¹Í¤¨¤ë¤Ë¤Ï¡¢½¸ÃæÎÏ¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ï¤êÄ«¤Ë¸Â¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¡ÖÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¤¡×¤¬¥µ¥¯¥µ¥¯¿Ê¤à3¥¹¥Æ¥Ã¥×
¸å²ó¤·¤Ë¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤«¤é¤â¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¡Ö¹Í¤¨¤ë¤³¤È¡×¤Ï¡¢°Õ³°¤È¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò»È¤¤¤Þ¤¹¡£²¯¹å¡¢ÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¤¡¢ÂçÊÑ¤½¤¦¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬Àè¤ËÎ©¤Á¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«»Ï¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ê¤Î¤¬¡¢¡Ö¥¿¥¹¥¯¤ÎºÙÊ¬²½¡×¡Ü¡Ö20ÉÃ¥ë¡¼¥ë¡×¡Ü¡Ö10Ê¬¥ë¡¼¥ë¡×¤Î3¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡ÖÄó°ÆÊ¸½ñ¤Î¹üÁÈ¤ß¤ò¹Í¤¨¤ë¡×¤ò¥¿¥¹¥¯¤È¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢¤³¤Î¥¿¥¹¥¯¼«ÂÎ¤ò¥â¥ó¥¹¥¿¡¼²½¤µ¤»¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢¤Þ¤º¤Ï¾®¤µ¤¯Ê¬²ò¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ºÇ½é¤Î°ìÊâ¤ËÉ¬Í×¤Ê½àÈ÷¤ò¤Û¤ó¤Î¾¯¤·¡Ê20ÉÃÊ¬¡Ë¸º¤é¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¼è¤ê¤«¤«¤ê¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤ò¤°¤Ã¤È²¼¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢»ñÎÁ¤ò³«¤¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯¡¢»È¤¦¥Î¡¼¥È¤ä¥Ú¥ó¤ò´ù¤Ë½Ð¤·¤Æ¤ª¤¯¡¢¹½ÁÛÍÑ¤ÎWord¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºî¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Ê¤É¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö»þ´Ö¤¬¤Ç¤¤¿¤é¡Ä¡×¤Ï±Ê±ó¤ËÍè¤Ê¤¤
¤½¤ì¤Ç¤âµ¤¤¬»¶¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¾ì¹ç¤Ï¡¢¡ÖÌÜ¤ÎÁ°¤ÎÍ¶ÏÇ¤ò10Ê¬¤À¤±²æËý¤¹¤ë¡×¤È·è¤á¤ë¤Î¤âÍ¸ú¤Ç¤¹¡£SNS¤äÊÒ¤Å¤±¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¥¿¥¤¥à¤Ê¤É¡¢¤Ä¤¤¼ê¤ò¿¤Ð¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¹ÔÆ°¤ò10Ê¬¤À¤±ÂÔ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¡£
¤½¤Î´Ö¤Ë¡¢¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ÎÌ¤Íè¤Ø¤Î°ÕÌ£¤ò»×¤¤½Ð¤»¤Ð¡¢¼«Á³¤ÈÍ¥Àè½ç°Ì¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¹ÔÆ°¤ò»Ï¤á¤ë¡ÖÆþ¤ê¸ý¤Î¹©É×¡×¤È¡¢Ã¦Àþ¤òËÉ¤°¡Ö»ÅÀÚ¤êÄ¾¤·¤Î¥ë¡¼¥ë¡×¤ò¥»¥Ã¥È¤ÇÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¹Í¤¨¤ë»þ´Ö¡×¤ËÌµÍý¤Ê¤¯Æþ¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
½êÍ×»þ´Ö¤¬ÆÉ¤á¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿»þ´Ö¤¬¤Ç¤¤¿¤é¤ä¤í¤¦¤È¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È±Ê±ó¤Ë»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Æ¬¤È¿´¤¬°ìÈÖÀ°¤Ã¤Æ¤¤¤ëÄ«¤Ë¤¢¤Æ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÌµÂÌ¤ÊÈèÏ«¤äÌÂ¤¤¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö¹Í¤¨¤ë¤¿¤á¤Î²¼½àÈ÷¡×¤âÄ«¤ä¤Ã¤Ä¤±¤ë
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¡Öº£Æü¤Ï»×¤¦¤è¤¦¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È´¶¤¸¤ëÆü¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ä´Ä¶¤ò¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦ÂÎÄ´¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤«¡©
¡¦¤½¤Î»þ´ÖÂÓ¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥Ù¥¹¥È¤Ê½¸Ãæ¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¤«¡©
¡¦½¸Ãæ¤òË¸¤²¤ë²»¤ä»ë³ÐÅª¤Ê¥Î¥¤¥º¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¡©
¤Ê¤É¡¢½¸Ãæ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÇØ·Ê¤òÃµ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¼¡¤Ï¤³¤¦¤·¤è¤¦¡×¤È¤¤¤¦ÂÐºö¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÅÓÃæ¤Þ¤Ç¤Ç¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤à¤·¤íÄ«¤Î30Ê¬¤ÈÀ©¸Â»þ´Ö¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤¬»×¤¤Éâ¤«¤Ö²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾®¤µ¤¯¤Æ¤â°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤Æ¡¢Î®¤ì¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢¹Í¤¨¤ëºî¶È¤Ë¤Ï¡Ö¥¼¥í¥¤¥Á¡×¤ÇÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡ÖÁª¤Ö¡×¡Ö·è¤á¤ë¡×¡ÖÀ°Íý¤¹¤ë¡×¡Ö°ÕÌ£¤ò¸«½Ð¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¼ïÎà¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Êºî¶È¤â¡¢Ä«¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¡¦¡ÖA¤«B¤«¡×¤ÇÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÈæ³Ó¤·¤ÆÁª¤Ö¡ÊÈæ³ÓÉ½¤òºî¤Ã¤Æ¥á¥ê¥Ã¥È¡¦¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤òÀ°Íý¡Ë
¡¦¥¿¥¹¥¯¤òÊÂ¤Ù¤ÆÍ¥Àè½ç°Ì¤ò·è¤á¤ë¡ÊTODO¥ê¥¹¥È¤ò½ñ¤½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¼è¼ÎÁªÂò¡Ë
¡¦¥â¥ä¥â¥ä¤·¤Æ¤¤¤ë´¶¾ð¤ÎÀµÂÎ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¡Ê¿´¤ÎÃæ¤Î¥â¥ä¥â¥ä¤ò¥Î¡¼¥È¤Ë¼«Í³¤Ë½ñ¤½Ð¤¹¡Ë
¡¦·èÃÇ¤Ë¸þ¤±¤ÆÉ¬Í×¤Ê¾ðÊó¤ä¾ò·ï¤òÀ°Íý¤¹¤ë¡ÊÁªÂò»è¤äÉ¬Í×¤Ê¾ò·ï¤ò¥ê¥¹¥È²½¡Ë
¡¦Ã¯¤«¤ËÅÁ¤¨¤ëÁ°¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤ª¤¯¡ÊÂç»ö¤ÊÅÅÏÃ¤ÎÁ°¤Ë¡¢ÅÁ¤¨¤¿¤¤Í×·ï¤ò²Õ¾ò½ñ¤¤Ë¤¹¤ë¡Ë
¤³¤¦¤·¤¿¡Ö¹Í¤¨¤ë¤¿¤á¤Î²¼½àÈ÷¡×¤â¡¢Æ¬¤¬¤¹¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤¤¤ëÄ«¤Ê¤éÃ»»þ´Ö¤ÇºÑ¤ß¡¢¥¹¥ë¥Ã¤ÈÁ°¤Ë¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¥¢¥Ã¥×¥ëCEO¤â¥³¥³¥¤¥ÁÁÏ¶È¼Ô¤âÄ«»þ´Ö¤ò³èÍÑ
Ä«¤Î»þ´Ö¤Ë»×¹Í¤ò½¸Ãæ¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£À¤³¦Åª¤Ê·Ð±Ä¼Ô¤¿¤Á¤â¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥Ã¥×¥ë¤ÎCEO¡¢¥Æ¥£¥à¡¦¥¯¥Ã¥¯»á¤Ï¡¢ËèÄ«4¡Á5»þ¤Ëµ¯¤¡¢ºÇ½é¤Î1»þ´Ö¤ò¸ÜµÒ¤ä¼Ò°÷¤«¤éÆÏ¤¯¿ôÉ´ÄÌ¤Î¥á¡¼¥ë³ÎÇ§¤Ë¤¢¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ªµÒÍÍ¤ä¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤¿¤á¤ÎÂçÀÚ¤Ê»þ´Ö¤À¤È¸ì¤ê¡¢¤³¤Î»þ´Ö¤ÇÆÀ¤¿¥Ò¥ó¥È¤ò¾¦ÉÊ³«È¯¤ä·Ð±ÄÈ½ÃÇ¤Ë³è¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥«¥ì¡¼¥Á¥§¡¼¥ó¡ÖCoCo°íÈÖ²°¡×¤ÎÁÏ¶È¼Ô¤Ç¤¢¤ë½¡¼¡ùþÆó»á¤Ï¡¢ËèÄ«¡¢Á´¹ñ¤ÎÅ¹ÊÞ¤«¤éÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¯¤ë¤ªµÒÍÍ¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ï¤¬¤¤Ë¤¹¤Ù¤ÆÌÜ¤òÄÌ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤ÎÀ¼¤òÃúÇ«¤ËÆÉ¤ß¡¢²þÁ±ÅÀ¤òÃµ¤·¡¢¸½¾ì¤Ë³è¤«¤·¤Æ¤¤¤¯¡£Ä«»þ´Ö¤Ë¡Ö¹Í¤¨¤ë¡×¡Ö´¶¤¸¤ë¡×¤³¤È¤òÃúÇ«¤Ë¹Ô¤¦½¬´·¤¬¡¢°µÅÝÅª¤Ê¸ÜµÒËþÂÅÙ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤Ï¡¢¤¹¤°¤ËÀ®²Ì¤¬½Ð¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢³Î¼Â¤ËÌ¤Íè¤òº¸±¦¤¹¤ë¡ÖÂèÆóÎÎ°è¡×¤Î»þ´Ö¤Ç¤¹¡£Ä«¤Î½¸ÃæÎÏ¤¬¹â¤¤»þ´Ö¤Ë¡Ö¹Í¤¨¤ë¡×¡Ö½¦¤¦¡×¤³¤È¤òÅ°Äì¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤ä²þÁ±¤Î¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤òÃå¼Â¤ËÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¤±¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¸å²ó¤·¤Ë¤·¤¬¤Á¤Ê»×¹Í¤Î»þ´Ö¤ò¡¢¤¢¤¨¤ÆÄ«¤Î30Ê¬¤ËÁÈ¤ß¹þ¤à¤³¤È¤¬¡¢¼«Ê¬¤òÌ¤Íè¤Ø¤ÈÆ³¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
µÈÉð Ëã»Ò¡Ê¤è¤·¤¿¤±¡¦¤¢¤µ¤³¡Ë
¥¿¥¤¥à¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼
TIME COORDINATEÂåÉ½¼èÄùÌò¡£Âç³ØÂ´¶È¸å¡¢Î¹¹Ô²ñ¼Ò¶ÐÌ³¤ò·Ð¤Æ¡¢26ºÐ¤Ç´Ú¹ñÎ±³Ø¡£¤½¤Î¸å¡¢¸½ÃÏË¡¿Í¤Ç¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯¡£µ¢¹ñ¸å¡¢¡Ö¥¿¥¤¥à¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È½Ñ¡×¤ò¹Í°Æ¤·¡¢¡Ö¥¿¥¤¥à¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¼ÂÁ©¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤ä¡Ö¥¿¥¤¥à¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼ÍÜÀ®¹ÖºÂ¡×¤ò³«¹Ö¡£´Æ½¤¤òÌ³¤á¤ë¡Ø»þÃ»¡¦¸úÎ¨²½¤ÎÁ°¤Ë¡¡º£¤µ¤éÊ¹¤±¤Ê¤¤»þ´Ö¤ÎÄ¶´ðËÜ¡Ù¡ÊÄ«Æü¿·Ê¹½ÐÈÇ¡Ë¤Ï¥·¥ê¡¼¥º100ËüÉô¤òÆÍÇË¡£
¡Ê¥¿¥¤¥à¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼ µÈÉð Ëã»Ò¡Ë