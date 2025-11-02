ダウンタウンの松本人志（62＝写真）が11月1日、約1年10カ月ぶりに芸能活動を再開したが、意外というか、冷ややかな反応が目立つ。

松本は例の“文春砲”をめぐって昨年1月から活動を休止していたが、同日スタートの有料配信サービス「DOWNTOWN＋」（DT＋）の冒頭で「すごく迷惑をかけたと思うし、これ以上迷惑をかけられない」などと、ライブ配信で謝罪。「何かちょっと日本の笑いがしんどいと最近聞きまして、私、復活することとなりました」などと、以前と同じ“金髪スーツ姿”で語っていた。

松本の“第一声”は芸能メディアが一斉に報じたが、そのニュースのコメント欄には《日本の笑いがしんどいんじゃなくて、松ちゃんがしんどいのやろ》なんて厳しいツッコミも。一方で、《テレビには出られないグレーな人たちが活躍できる場で、面白いプラットフォームではあるのかも》といった優しいエールも。

「ただ、もう少しDT＋とか松本さんネタでネット上も盛り上がると思っていたんですが……もちろん《ブランクを感じさせない》《松ちゃん凄い》という歓喜の声もあるんですが、《（有料だから）見たい人は見ればいい。ただそれだけ》というクールな反応が意外と目立つのが気になります」（スポーツ紙芸能デスク）

確かにアンチのコメントで大炎上というほどの盛り上がりは、特にない。

「芸能人は有名になればなるほど、人気に比例してアンチの数も増えるもので、今が“旬”で人気絶頂の芸能人に関するネットニュースになると、3割ぐらいはアンチの批判コメントが付いたりします。スキャンダルを起こせばなおさらで、嫌よ嫌よも好きのうちじゃありませんが、アンチの数は人気、注目度の高さの裏返し。逆に少ないのは、世間からスルーされているとも言えます」（エンタメ誌編集者）

旬でも人気でもない芸能人は批判もされない。スルーだろう。それに加えて、DT＋のYouTube公式チャンネルも気になる。

「9月18日から予告の動画が5本公開されましたが、無料にもかかわらず登録数は24万人（11月2日現在）と、こちらも意外と少ない。多く見積もってそのうち5％が課金も期待できる熱心なファンとしても、1万2000人です。DT＋の月額料金1100円と掛け算して1320万円。月・水・金の週3回、動画を更新し、月イチで土曜に生配信するそうですが、その額じゃあ松本さん1人のギャラにもならないのでは。公式チャンネルは最低でも50万人は超えると見ていたのですが……」（前出のスポーツ紙芸能デスク）

まさかとは思うが、“お笑い界のカリスマ”の人気も2年足らずの空白でピークアウトした？

