J2も残すは3試合となった

J2リーグ第35節が11月2日に各地で行われ、首位の水戸ホーリーホックはヴァンフォーレ甲府に1-0で勝利し、勝ち点を67として首位をキープ。

次節にもJ1昇格が決まる可能性がある。

2位のV・ファーレン長崎はジュビロ磐田に0-1で敗れ、勝ち点63にとどまり、3位のジェフユナイテッド千葉は北海道コンサドーレ札幌を5-2で下し、勝ち点62で追走する展開となった。

RB大宮アルディージャはブラウブリッツ秋田に5-0で大勝し、勝ち点を60として4位に。5位の徳島ヴォルティスはサガン鳥栖と0-0で引き分け、同じく勝ち点58のベガルタ仙台はFC今治に2-3で敗れたことで、昇格プレーオフ圏内の順位争いが激し佐を増している。

7位のジュビロ磐田は長崎を1-0で下し、勝ち点57で上位を射程圏に捉えた。サガン鳥栖も徳島と引き分けて勝ち点57で並び、9位のいわきFCと10位のFC今治もともに勝利して勝ち点52まで伸ばした。PO圏内には10位のFC今治まで可能性を残しており、2位から8位までの差は僅かに6となっている。

一方、下位ではロアッソ熊本がレノファ山口FCに0-1で敗れ、勝ち点35で17位。カターレ富山と愛媛FCは1-1で引き分けたため、降格圏の山口と富山が熊本との差を縮めることになった。

SNSでは「ドキドキが半端ない」「昇格争いが混沌としてて凄いな」「ひとつ落とせば順位が一気に入れ替わる」「とうとうココまで来た」「10位の今治までPO順位に入れる可能性あるのヤバすぎ！」「今年はJ1より順位見るの楽しいかも」「最後まで激戦になりそうだ」といった声が寄せられ、緊迫したJ2の終盤戦に注目が集まっている。（FOOTBALL ZONE編集部）