和田アキ子『アッコにおまかせ！』終了の理由・心境を明かす「これが一番良いタイミング」【ほぼ全文】
歌手・タレントの和田アキ子が、2日生放送のTBS系『アッコにおまかせ！』（毎週日曜 前11：54）に出演し、来年3月での番組終了を発表した。
【写真】うれしそうな2人の表情！和田アキ子＆さんま2ショット
同日のエンディングで「和田アキ子から皆様にご報告」とし、和田が視聴者に向けて明らかにし、心境を語った。「この番組に関しては、自分なりにしっかりと区切りをつけたいと思っておりました」とし、「40周年を目標にしておりましたが、迎えることができて、これが一番良いタイミング」と感謝を伝えた。
『アッコにおまかせ！』は、1985年10月に放送スタート。和田が日曜昼の顔として出演を続け、今年10月に40周年を迎えた。
■和田アキ子 コメントほぼ全文
『アッコにおまかせ！』は、おかげさまで先月40周年を迎えました。
私はずっと前からこの番組に関しては、自分なりにしっかりと区切りをつけたいと思っておりました。そして40周年を目標にしておりましたが、迎えることができて、これが一番良いタイミングだなと思って、きょう発表させていただきます。
『アッコにおまかせ！』は、来年の3月をもって終了とさせていただきます。
本当にいままでやってこれたのは、スタッフの皆さんはもちろんですけども、出演してくださった準レギュラーの皆さん、そしてなにより、日曜日のお昼11時54分にこのチャンネルにあわせてくださった視聴者の皆さんのおかげだと深く感謝しております。40年間本当にありがとうございました。
これからは1回1回を大切に、皆さんと共に明るく楽しくお届けしていきたいと思っております。長い間ありがとうございました。
