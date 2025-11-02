ボルシアMG町野修斗、日本人対決で2試合連続ゴール！「見事なダイレクトタッチシュート」で今季リーグ初勝利に貢献

今シーズンからドイツの名門ボルシアMGでプレーする日本代表FW町野修斗。

もともと履正社高校時代から期待されていたストライカーだったが、J3からサムライブルーにまで這い上がった選手でもある。

2023年に湘南ベルマーレからドイツのホルシュタイン・キールへ移籍すると、昨シーズンはブンデスリーガで11ゴールと活躍。今夏、800万ユーロ（約14億円）ほどの移籍金でボルシアに加入したが、ここまではチーム同様に苦しんでいた。

だが、2部カールスルーエとのDFBポカール（ドイツカップ）2回戦で待望の初ゴールを記録。

すると、藤田譲瑠チマとの日本人対決にもなった1日のブンデスリーガ第9節ザンクトパウリ戦でも得点を叩き出した。

町野は後半12分に投入されると、後半30分にハリス・タバコヴィッチのパスをダイレクトで叩き込む。

『Sky』が「町野は見事なダイレクトタッチシュートを放ち、ゴール右に突き刺した」と評価する一撃だった。ゴールを決めた後にはおなじみの忍者ポーズも披露！

試合はボルシアが4-0で快勝。町野は、2試合連続ゴールと調子を上げてきた。『Bild』も「守備で奮闘し、ボルシアでのブンデスリーガ初ゴールを決めた」とその活躍を讃えていた。

また、チームも9試合目にして今シーズンのリーグ戦で初勝利となり、エウゲン・ポランスキ暫定監督は「まさにプラン通りの展開。戦略は最初から最後までうまくいった。非常に満足している」と手応えを口にしていた。