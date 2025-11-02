この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeで公開された「仲良しカップルにインタビュー」動画に、帝京平成大学に通う20歳の学生カップルが登場。恋人同士の率直な思いや貯金事情、将来の暮らしについて赤裸々に語りました。



まずそれぞれについて質問が及ぶと、2人は「彼女です」「彼氏です」と照れた様子で自己紹介。お互いの好きなところについては、「人との接し方とか。いいなと。」「自分にないところを多く持ってるので、惹かれます」と深い理由を挙げ、「深いカップルね」とMCも感心するほどのラブラブぶりを見せました。



一方で、お互いに直してほしいところを聞かれると、彼女から「もうちょっと連絡してほしい。こまめにね」と要望が飛び出し、彼氏は照れながら「ごめんごめん」と即座に謝罪。しかし逆に彼氏は「無いです」ときっぱり。ところが「お兄ちゃん、ちょっと耳塞いでください」という前置きの後、「男友達と遊ぶときにグダグダ言われるのがめんどくさいなって」と本音を明かし、「嫌いなとこが1個増えました」と場を和ませる場面もありました。



またアルバイト事情については、彼女が時給1,650円、彼氏が1,100円と回答。「先月は10万入ります」「11万とか。あんまり働いてない」とバイト収入もそれぞれ明かし、お互いノリよく応じます。



貯金額についても「10万円」「もうすぐ100に乗りそうな90万くらいです」と正直に告白。一人暮らしの予定を問われると「一人暮らしするときは一緒に住みます」ときっぱり宣言し、将来の2人暮らしを見据えた仲睦まじい姿で動画を締めくくりました。