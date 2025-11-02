¡ÚÄ¶ËüÇ½¡ª¡Û¡ÖßÖ¤á¤ë¡×¤Ç¤â¡Ö¥ì¥ó¥Á¥ó¡×¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¥ì¥Ñ¡¼¥È¥ê¡¼¤¬Çú¾å¤¬¤ê¤¹¤ë¡¢°Õ³°¤ÊÄ´ÍýË¡¤È¤Ï¡©
¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç²¿¤òÇã¤¨¤Ð¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡Öºî¤ë¤â¤Î¤¬¥Þ¥ó¥Í¥ê¡×¡ÖÍ¼Êý¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÍ«¤¦¤Ä¡×¡½¡½¤½¤ó¤ÊÎÁÍý¤ËÇº¤á¤ë¿Í¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ê¤Î¤¬¡¢SNS¤ÇÃíÌÜ¤ÎÎÁÍý²È¡¦Ä¹Ã«Àî¤¢¤«¤ê¤µ¤ó¤¬Äó°Æ¤¹¤ë¡Ø¥ï¥ó¥Ñ¥¿¡¼¥ó¸¥Î©¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¡£¡ÖËèÆüÂ³¤¯¸¥Î©¤À¤«¤é¤³¤½¡¢»þ´Ö¤â¼ê´Ö¤âºÇ¾®¸Â¤Ç¤¤¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Î¤â¤È¡¢Çã¤¤Êª¤â±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤âÇº¤Þ¤Ê¤¤¡È¸¥Î©¥·¥¹¥Æ¥à¡É¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë²è´üÅª¤Ê¥ì¥·¥ÔËÜ¤À¡£Ä´Íý»þ´Ö¤ÏºÇÃ»15Ê¬¡£ºî¤ë¤Î¤Ï¿©ºà3¤Ä¤Ç2ÉÊ¤À¤±¡£Ë»¤·¤¤¿Í¤³¤½¥Ñ¥¿¡¼¥ó²½¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÎÁÍý¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤ò²¼¤²¡¢Çº¤à»þ´Ö¤ò·ã¸º¤µ¤»¤ëËÜ½ñ¤«¤é¡Ö¥¤¥Á¥ª¥·¤ÎÄ´ÍýË¡¡×¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡Ö¼ò¾ø¤·¡×¤ÏËüÇ½¡ª
»È¤¤²ó¤»¤ëºÇ¶¯Ä´ÍýË¡
¡¡¿¼¤á¤Î¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ËÌîºÚ¤ÈÆù¡¢¤½¤·¤ÆÎÁÍý¼ò¤ò²ó¤·Æþ¤ì¡¢¤Õ¤¿¤ò¤·¤Æ10Ê¬¤Û¤É¾ø¤¹¤À¤±¡£²¿¤â¹Í¤¨¤¿¤¯¤Ê¤¤Æü¤Î¸¥Î©¤Ï¡¢¼ò¾ø¤·¤È·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¢¤Þ¤ê¹Í¤¨¤º¤Ëºî¤Ã¤Æ¤â¡ÖÌ£¤¬Ç»¤¹¤®¤¿¡×¡Ö¾Ç¤²¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¤è¤¯¤¢¤ë¼ºÇÔ¤Î¿´ÇÛ¤¬¤Ê¤¯¡¢1ÉÊ¤Ç¿©¤Ù¤´¤¿¤¨¤â±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤â¾å¡¹¡£
¡¡¾ø¤·¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë½ÁÊª¤Ê¤É¤òºî¤ì¤ë¡Ø¥ï¥ó¥Ñ¥¿¡¼¥ó¸¥Î©¡Ù¤Î´ðËÜ·Á¤Ç¤¹¡£
¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¼ò¾ø¤·¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤È¤Ï¡©
¡¡¡¿©ºà¤Î»Ý¤ß¤ò¤È¤¸¹þ¤á¤ë¡Ê¡á¥Ñ¥µ¥Ñ¥µ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡¢Æùµû¤Î¤À¤·¤òÌîºÚ¤¬µÛ¤¦¡Ë
¡¡¢¶Ñ°ì¤Ë²Ð¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤Û¤Ã¤¿¤é¤«¤·¡×¤ÇOK¡Ê¡á¾Ç¤²¤ë¿´ÇÛ¤¬¾¯¤Ê¤¤¡Ë
¡¡£ÌýÉ¬¿Ü¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¥Ø¥ë¥·¡¼¡Ê¡á¹¥¤ß¤ÎÌ£¤Ä¤±¤Ç¡¢ËþÂ´¶¤Ï¼«Í³¤ËÂ¤»¤ë¡Ë
¡¡¼ò¾ø¤·¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¶ñºà¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ç¿©¤Ù¤´¤¿¤¨¤â¤¢¤ê¡¢Ä´Ì£ÎÁ¤Î¹ç¤ï¤»Êý¼¡Âè¤Ç¡¢ÏÂÍÎÃæ¥¨¥¹¥Ë¥Ã¥¯¤µ¤Þ¤¶¤ÞÄ´À°²ÄÇ½¡£
¡¡ÎÁÍý¼ò¤Ï¥ï¥¤¥ó¤Ë¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤·¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ç¾ø¤·¤¿¸å¡¢¿åÊ¬¤òÈô¤Ð¤¹¤È¤è¤ê¤ª¤«¤º´¶¤Î¤¢¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¤¤¦¤Ê¤ì¤Ð¡¢Í¾Çò¤Î¤¢¤ëÎÁÍý¡£ËèÆü¼ò¾ø¤·¤Ç¤â¥Þ¥ó¥Í¥ê¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÊËÜ¹Æ¤Ï¡¢¡Ø¥·¥ó¥×¥ë¤À¤«¤éÇº¤Þ¤Ê¤¤¡ª ¥ï¥ó¥Ñ¥¿¡¼¥ó¸¥Î©¡Ù¤ò°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£½ñÀÒ¤Ç¤Ï¡¢¼ò¾ø¤·¸¥Î©¤Î¥ì¥·¥Ô¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ë
ÎÁÍý²È¡¢´ÉÍý±ÉÍÜ»Î
10ºÐ¤«¤é¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¡¢NHK¡ÖÅ·ºÍ¤Æ¤ì¤Ó¤¯¤óMAX¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¡£Âç³Ø¤Ç±ÉÍÜ³Ø¤ò³Ø¤ó¤À¸å¡¢´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤Î»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤Î¤Ë°Õ³°À¤Î¤¢¤ë¿©ºà¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢ºî¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¥ì¥·¥Ô¤¬SNS¤Ç¼¡¡¹¤ËÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢ÀäÂç¤Ê»Ù»ý¤ò½¸¤á¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¥¯¥¿¥¯¥¿¤Ê¿´¤ÈÂÎ¤ò¤ª¤¤¤·¤¯Ëþ¤¿¤¹ ¤¤¤ï¤¿¤ê¤´¤Ï¤ó¡Ù¡ÊKADOKAWA¡Ë¡¢¡Ø¤ï¤¿¤·¤¬À°¤¦¡¢¤´¼«°¦¤´¤Ï¤ó¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¡£