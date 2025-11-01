楽天グループ（東京都世田谷区）が運営する旅行予約サービス「楽天トラベル」が、11月1日の「犬の日」に合わせ、全国の宿における看板犬の日本一を決定する「楽天トラベル 全国の宿 自慢の看板犬ランキング」を発表しました。

【画像】「かっ…かわいすぎるっ……！！！」 これが実際に会いに行ける《宿の看板犬》トップ5です！

2位の看板犬は「へそ天」で出迎えてくれる

同調査には全国の宿泊施設の看板犬62匹がエントリー。2025年9月26日から10月6日、同社の会員を対象に、「かわいい！」「会いたい！」と思う看板犬に投票する形式で実施。計2742人から有効回答を得ています（投票は1人1回のみ、複数回答可）。

3位は「UmiOto ウミオト 女子旅・夫婦カップルに人気のゲストハウス」（沖縄県）の「チャチャ」。真っ白でふわふわの毛並みと、くるりと丸まった茶色い耳がチャームポイントの女の子です。目を細めて笑っているような愛らしい表情で、訪れる宿泊客の心を優しく癒やしているといいます。少しシャイな性格ながら人が大好きで、しっぽを振って穏やかに宿泊客を迎える姿も人気といい、投票者からは「タイミングよく一緒にお散歩に行けたときに、なでて！ と言わんばかりに座ってくれたのがとてもかわいかったです！」との声が寄せられました。

2位には「水上温泉 ペンション 朝ねぼう」（群馬県）の「シェリ」がランクイン。4月に同施設の看板犬としてデビューした、2024年11月生まれの0歳の女の子です。宿泊客とロープで遊んだり、先輩犬とじゃれてまるでプロレスのように取っ組み合いをしながら元気に走り回る姿を披露したりと、明るく活発な様子が人気。人懐っこい性格で、チャーミングな笑顔も宿泊客の心を癒やしているといい、投票者からは「笑顔に元気をもらえる」「ケージにお邪魔するなり『へそ天』で出迎えてくれたシェリ、とてもかわいかったです」などのコメントが集まっています。

そして、1位となったのは「台ヶ森温泉山野川旅館 DogVillage台ヶ森」（宮城県）の「てん」でした。活発な牧羊犬のルーツをもつコーギーでありながら、穏やかで落ち着いた性格が特徴の、保護犬として迎えられた男の子です。宿泊客へのあいさつはチラリと目を向ける程度に済ませ、イベントスペースの真ん中で無邪気に寝そべるなど、控えめであっさりとした振る舞いから「本気で働かない看板犬」と呼ばれることもあるといいます。

一方で、なでられると途端に愛らしい反応を示す天真爛漫な一面もあり、そのギャップが宿泊客の心をつかんでいる様子。投票者からは「働かないようで、実はちゃんとおもてなししてくれる」「初対面なのに抱っこさせてくれる優しく包容力のあるワンちゃんです」といったコメントが寄せられたということです。