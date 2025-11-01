「レースアンバサダーアワード 2025 ルーキーディヴィジョン」を受賞した弓川いち華が本誌に登場。

「レースクイーンの新人賞を受賞させていただき、すごく嬉しいです。でもグラビア撮影と勝手が違って、反省することがしばしば。ポージングや表情で注意されちゃいます。『ウインクはいらない』とか『お尻はプリッと上げなくていいよ』とか。先日はユニホームの胸元のファスナーを下げていたら、『上げてください』と言われちゃいました。クセが抜けないんです……」

現在はキックボクシングのラウンドガールも務めている彼女。

「試合では選手の出血などがあり、最初は怖かったのですが、観ているうちに楽しさがわかってきました。触発されて、1回だけですがプライベートでジムに行ったんですよ。でも体力はないしフォームもめちゃくちゃだったので、指導してくださった選手に『なんじゃこりゃー！』って大声で驚かれちゃいました。すごく寡黙な方だったんですけどね。それだけ才能がなかったんだと思います（笑）」

ゆみかわいちか

29歳 1995年11月30日生まれ 大阪府出身 T165・B85（D）W59H88 アイドルグループ「READY TO KISS」の元メンバー。2023年には「ミスFLASH2023」グランプリ、「2代目シントトロイデンガールズ」に選出された。現在はKNOCK OUTのラウンドガールや、SUPER GTのレースアンバサダーとして活躍中。今年「レースアンバサダーアワード 2025 ルーキーディヴィジョン」を受賞した。そのほか最新情報は、公式X（@yumikawa_ichika）、公式Instagram（@yumikawa_ichika）にて

※FLASHデジタル写真集『強がりの素肌』は各電子書店にて発売中！

写真・中山雅文

スタイリスト・春原愛子

ヘアメイク・ChiNa

撮影協力・レンジャージム渋谷店