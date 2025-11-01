『みなみけ』新作アニメ第5期のタイトル発表 『みなみけ これから』に決定
テレビアニメ『みなみけ』の新作（第5期）のサブタイトルが発表され、『みなみけ これから』に決定した。新作テレビアニメの制作は2013年の第4期放送以来となる。
【画像】ちょっとオシャレなデザイン！第5期『みなみけ これから』のビジュアル
これは11月1日に東京・Theater Mixaで開催されたイベント内で発表されたもの。公式Xでは「TVアニメ みなみけ5期 サブタイトルが決定！『みなみけ これから』です！みなみけをこれからもよろしくお願いします！」と伝えている。
『みなみけ』は、トラブルメーカーの次女・夏奈、毒舌な三女・千秋、しっかりものの長女・春香の“南家三姉妹”の平凡な日常を淡々と描いたストーリー。原作漫画が『週刊ヤングマガジン』で2004年より連載中で、テレビアニメ第1期が2007年、第2期が2008年、第3期が2009年、第4期が2013年に放送された。
