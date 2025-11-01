【全2回（前編／後編）の前編】

10月に入ってから連日報じられている、クマによる人身被害。痛ましいことに、すでに死亡者は過去最多数を記録し、桃源郷だったはずの名湯の地でも死亡事故が発生してしまった。もはや誰にも“対岸の火事”とは呼べない、クマの驚愕（きょうがく）すべき実態に迫る。

＊＊＊

立て続けに報じられるクマのニュースの中でも、岩手県北上市の温泉旅館で起きた事故にショックを受けた方は多いだろう。「瀬美温泉」の従業員・笹崎勝己さん（60）が露天風呂の清掃中に行方不明になったのは10月16日のことだった。

「市役所から連絡が来たのは午前11時半。私が招集をかけて6名の猟師が現場に急行しました」

ツキノワグマ

そう振り返るのは、北上市猟友会の鶴山博会長である。

「警察への通報では、露天風呂に血痕と小さな肉片があったということでした。私たちが現場に着くとすでに警察がいて、鑑識が現場検証していた。到着してすぐに“獣の臭い”がすると感じました。他のどの動物とも異なる、クマ独特の臭いです」（同）

「前後に異様に長く伸びた顔」

露天風呂からわずか5メートルほど先には、コンクリートの護岸を挟んで川が流れている。

「その日は激しい雨が降っていたのですが、川へ至るその護岸にも血痕が残っていた。格闘の跡が見られなかったため、作業中の男性をクマが不意打ちで襲撃し、柵をまたいで露天風呂の外へ引きずっていったのだろうというのが、現場で挙がっていた話でした」（鶴山会長）

臭いのする方角や血痕の状態から、クマは川を越えて、まだ近くにいるはずだと見当をつけた。川の先には森が広がっている。

「ただ、激しい雨と準備不足で、その日の捜索は手がかりを探す程度にとどまり、警察からは翌朝に捜索を改めて始める旨を言い渡されました」（同）

翌17日、集まった猟師16名を中心に捜索を再開。まもなく、猟師の一人がクマを発見した。

「川の先は岩肌がむき出しの急斜面になっています。その斜面に男性の遺体があり、自分の捕えた獲物を大事に見張っているかのように、クマがすぐ近くをのっそのっそと歩いていた。体長は140センチ、体重は80キロ程度の黒い大人のツキノワグマでした」（同）

これは標準よりも大きい部類に入るという。

「前後に異様に長く伸びた顔が、不気味でした。猟師の存在に気付いたクマは、逃げるように遺体から離れて急斜面を登り始めた。30〜40メートル離れたところから撃たれたライフル弾は、クマの首近くに命中しました。クマは急斜面を20メートルほどゴロゴロッと転がり落ちて、ちょうどご遺体に覆いかぶさるような格好で静止したのです」（同）

9名が犠牲に

激しく損壊されていた遺体は警察が引き取り、クマは鶴山会長の作業場で解体することになった。

「クマの胃の内容物からは、被害者男性のものと見られる人体の一部が確認されました」（鶴山会長）

驚くべき事実も明らかになっている。岩手大学農学部の山内貴義准教授によれば、

「その約1週間前に、瀬美温泉から2キロほど離れた山中でキノコ狩りをしていた男性を殺害したクマと、高い確率で同じ個体であることが分かっています」

瀬美温泉でクマの犠牲となった笹崎さんは、長らくプロレス界でレフェリーとして活躍した屈強な体の持ち主。今春から家族と温泉敷地内のアパートに住み込み、新たな人生を歩み始めたばかりだった。

クマによる死亡事故は各地で多発している。今年度は9名（10月22日時点）が犠牲になっており、過去最多だった2023年度の6名をすでに超えているのだ。

さらにもう一つ、今秋の現象で注目すべき点がある。北海道のヒグマも本州のツキノワグマも、共に市街地での出没が頻発しているのだ。

長野県では長野市内の善光寺周辺で目撃情報が相次ぎ、北海道では札幌市内の老人ホームの近くに出没。宮城県では仙台駅から約3キロの河川敷で5頭ものクマが目撃されているし、群馬県ではスーパーマーケットに侵入している。駐車場で客にケガを負わせたのちに、店内をぐるりと一周し、魚の陳列ケースに覆いかぶさったりしていたという。

ドングリ、ブナの凶作

クマとの遭遇は、もはや人里離れた田舎に限った出来事ではないのだ。一体、クマの世界で何が起こっているのだろうか。

クマの生態に詳しい石川県立大学の大井徹特任教授が言う。

「今年は長野から北海道まで、クマの秋のエサであるドングリやブナの実が凶作です。山のなかにエサがないため、エサを求めて各地の人里に出没していると考えられます」

先の山内准教授が後を継ぐ。

「私は調査でよく山に入りますが、パッと見ただけで今年はほとんどブナの実が見つからないことが確認できます。ドングリやブナの実の量は、木そのもののサイクルに左右される。2年前は大凶作で昨年は豊作、今年は大凶作となっており、クマの出没頭数とも明確な相関関係が見られます」

もとよりクマの“嗜好”は順応性に富んでいる。

「クマが食べるものの9割以上が植物なのですが、化石や遺伝子などの分析から、トラやライオンと同じ食肉目に分類されています。長い進化の過程で、動物のように逃げることもなく、苦労をせずに大量に摂取できる植物を主食にするようにシフトしていったのです。つまり雑食性で、食べるものを柔軟に変化させることができます」（大井氏）

クマが“集落依存型”になる理由

通常、エサを探すための行動圏はオスで40平方キロ、メスで20平方キロ。しかし、エサ不足の場合にはその5倍以上に広がるという。こうした動きは昨日今日始まったものではない。

「30〜40年ほど前まで、クマは山奥に行かなければ見られない動物でしたが、近年ではその分布が人里に広がっています。環境省の調査では、1978年と比べると現在は2倍になっているのです。80年代のクマによる人身被害者数は年に平均12人でした。これが徐々に増加し、2000年代になると年平均80〜90人以上となっています」（大井氏）

とはいえ、山奥から市街地に一足で躍り出たわけではない。山と人里の緩衝地帯、すなわち里山に生息する段階がある。

「人が里山の木材資源を利用しなくなり、樹木が切られずに成長した結果、クマの隠れ場所となっています。同時に耕作放棄地も増加し、クマのエサになるような植物が増えたことで、クマが生息できる場所が広がったのです」（同）

里山での暮らしに慣れたクマの生態について、日本ツキノワグマ研究所の米田一彦代表が解説する。

「例えば人里で母グマを駆除すると、子グマは母を見失った地点で母を待ち続けます。しかし、いつまでたっても帰ってこない。すると、自活を始めなければなりません。こうしたクマは、筋金入りの“集落依存型”になり、民家のコメや残飯などを日常的に食べるようになる。そのクマにとっては、そうやってエサを取るのが当たり前で、生きるために必要なことなのです」

ここまでくると、市街地などは目と鼻の先だ。それにしても、山奥から里山、そして市街地へと、はたしてどのように移動しているのだろうか。

後編【「クマが世田谷区に出没する可能性も」 すでに青梅や八王子で目撃情報が… 「移動距離は1日10キロ」】では、いずれクマが市街地である東京・世田谷区などに進出してくる可能性について報じる。

「週刊新潮」2025年10月30日号 掲載