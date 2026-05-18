参政党の神谷宗幣代表らが１８日に国会内で行った会見で、出席していたフリージャーナリストが強制退出させられる一幕があった。会見直前、このフリージャーナリストが党職員と約１０分にわたって退出するしないで押し問答。結局は退出し、会見自体が５分遅れた。会見冒頭、安藤裕参院議員が「一部の方に退出していただきました。これは意見が違うからではなく、我々の党に関する取材の方法が、我々の政治理念に反する」と主張