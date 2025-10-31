Image: Kingmi Mobile / YouTube

やっぱり冷やしてこそ、ですね。

パソコンががんばってお仕事しすぎると（高い負荷がかかると）、熱くなっちゃうのはもう常識。オーバーヒートすると、本当の力が出せなくなってしまいます。熱はチップにとって大敵であり、その対策として冷却ファンや水冷システム、断熱・排熱素材が採用されています。

今秋リリースされたiPhone 17シリーズの最高位機種、iPhone 17 Pro Maxの冷却を高めたらどうなるでしょう。

魔改造iPhone

ガジェット系YouTuberのKingmi Mobileチャンネルが、iPhone 17 Pro Maxを魔改造。冷却ファンと水冷システムを搭載したゲーミングスマホのRedMagic 11 Pro+から水冷システムを取り外し、iPhone 17 Pro Maxに取り付けるという大手術を実行。

スマホ性能のベンチマークテストAnTuTuでは、通常のiPhone 17 Pro Maxのスコアが245万6045点。魔改造水冷iPhone 17 Pro Maxは265万2045点。結果、その差は20万点、約10％ほど性能が向上しました。

ちなみに、犠牲となったRedMagic 11 Pro+は、通常でスコア414万4376点、水冷を抜き取られたあとは412万4867点で、その差2万点ほど。ざっくり1％ほどしか変化がありませんでした。iPhone 17 Pro Maxにおいて、いかにクーリングが大きく作用したかがわかります。

この差を見ると、私がiPhone 17なら「環境しだいで自分もっとやれます！」て言いたくなりますね。ベイパーチャンバーのさらなる上いくクーリングシステム、欲しいです。

