姉の“地雷”を踏んでしまったかも。第二子妊娠報告の後、姉からのLINEがパタリと途絶…【ママリ】
あることがきっかけで姉妹や兄弟間がぎこちなくなってしまうこともありますよね。この記事では、姉に妊娠報告したら連絡が途絶えてしまったという投稿を紹介します。40代のころ、第2子の不妊治療するも授かれなかったという投稿者さんの姉。今回第2子を授かった投稿者さんは、姉に報告しますが…。
不妊治療をしていた姉にとって、投稿者さんからの報告に複雑な感情を抱いたのかもしれません。姉妹としてお祝いしたい気持ちがあっても自分と重ねると簡単にはできないというのも分かりますよね。
同じ境遇にいた方や、身内がそうだったという方からのアドバイスが見られました。姉の気持ちを考えると、やはりそっとしておくのが一番かもしれません。子どもが生まれた後も報告のみにして、あとは姉から連絡があるまで待つ方が良いでしょう。
姉との連絡が途絶えた…
姉に妊娠報告をLINEでしたのですがそれまで頻繁に連絡来てたのにそれからばったり来なくなりました🥲
姉は歳が私と離れていて40歳不妊治療で第一子を授かり今50歳です。第二子も不妊治療頑張っていましたが授からず、今回私が第二子を授かり心のどこかで悲しい気持ちもあると思います🥲
距離を置かれた場合こちらとしてどうしたらいいのでしょうか。あとは生まれてから生まれましたとLINEで報告の方がいいでしょうか。
不妊治療をしていた姉にとって、投稿者さんからの報告に複雑な感情を抱いたのかもしれません。姉妹としてお祝いしたい気持ちがあっても自分と重ねると簡単にはできないというのも分かりますよね。
しかし、妊娠報告をした以上、生まれた後の報告をしないのは不自然です。姉との関係性をどうしていくべきか慎重に考えたいですね。
今後の姉への対応にさまざまな声
妊娠報告をしたなら出産報告しないのも変かな？と思うので
その感じなら写真とかは送らず簡潔に産まれたことだけを伝えるLINEするくらいにしますかね💦
そっとしておいてほしいと思います😌
緊急の連絡以外はこちらからアクション起こさないと思います。
産まれるまでに少しでも関わることがあれば連絡するかもしれません。
私にも不妊治療をしていたものの最終的には子どもを諦めた実姉がいるので､
状況こそ少し違えど心境はとてもよくわかります｡
(ちなみに私も1人目不妊治療で現在は2人目の不妊治療中ですが､同じく姉にはいっさい伝えていません💦)
娘の妊娠中は報告だけしてあちらから連絡がない限りこちらからは連絡しない､連絡がきて直接会う機会があっても子どもの話を自分からはふらないを徹底してました｡
友人の間で似たような状況の投稿ってママリでよく見ますが､実の姉妹間の話ってあまりないですよね…
同じ境遇にいた方や、身内がそうだったという方からのアドバイスが見られました。姉の気持ちを考えると、やはりそっとしておくのが一番かもしれません。子どもが生まれた後も報告のみにして、あとは姉から連絡があるまで待つ方が良いでしょう。
姉妹だからこそ、より強く自分と比べてしまうこともありますよね。ひとそれぞれとはわかっていても、割り切れないものもあるので、時間が解決してくれるのを待つのも一つの手かもしれません。
