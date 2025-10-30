◇ワールドシリーズ第5戦 ブルージェイズ ― ドジャース（2025年10月29日 ロサンゼルス）

ワールドシリーズ（WS）第5戦は29日（日本時間30日）、ロサンゼルスで行われ、先発したブルージェイズの新人右腕トレー・イエサベージ投手（22）が6回まで2安打1死球11三振1失点の好投を披露した。WSで新人投手による11三振は1949年第1戦のドジャースのドン・ニューカムに並ぶ最多記録となった。

WS史上初となる初回先頭打者からの2者連続本塁打で援護を受けたイエサベージは、先頭の大谷翔平を投ゴロに打ち取ると、この回3人目のベッツから3回先頭のマンシーまで5者連続三振。95.3マイル（約153.4キロ）の直球にスプリット、スライダーを交え、ドジャース打線を手玉に取った。

3回1死から8番E・ヘルナンデスにこの試合初安打となる左越えソロを浴びたものの、第2打席の大谷から宝刀スプリットで空振り三振を奪うと、4回のスミス、ベッツまで3者連続三振。5回にもE・ヘルナンデス、コールを連続空振り三振に仕留め、2桁奪三振をマークした。6回には大谷に右中間へ強烈なライナーを打たれたものの、右翼手のバージャーが地面すれすれでダイビングキャッチするファインプレー。続くスミスをスライダーで空振りさせて11個目の三振を記録した。

9月15日にメジャー昇格したイエサベージは、ヤンキースとのア・リーグ地区シリーズ第2戦で5回1/3を無安打無失点11奪三振と好投。WSでも24日（同25日）の第1戦で史上2番目に若い22歳88日で先発。制球に苦しみながらも4回4安打3四球5三振2失点でスターターの役割を果たしていた。