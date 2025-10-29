放送中の朝ドラ『ばけばけ』（NHK総合）が、ようやく恨めしい状況から抜け出し、大きく前へと進み出した。そう、本作のヒロイン・松野トキ（髙石あかり）が、運命の相手であるレフカダ・ヘブン（トミー・バストウ）と出会ったのだ。周囲には個性豊かなキャラクターたちが集まり、このにぎやかな展開をさらに盛り上げる。そのような中でずっとトキと一緒にいるのが、野津サワ。彼女がとてもいい味を出している。演じているのは円井わんである。

本作は、小泉八雲とその妻のセツをモデルにした物語を描いていくもの。『雪女』や『耳なし芳一』といった誰もが知る怪奇譚がどのようにして生まれたのか。そしてそれらがどう広がり、語り継がれることになったのか。私たちは本作のこの夫婦の関係をとおして知っていくことになるわけだ。そしてついに、第5週「ワタシ、ヘブン。マツエ、モ、ヘブン。」でふたりがご対面。『ばけばけ』の物語が本格化していくこととなる。

そんな本作で円井が演じるサワは、トキの幼なじみである。元下級武士の娘として貧しい家に生まれたことから、安定した生活を手に入れるため教師を志している。育った境遇ゆえか、現実的で、トキと比べるとドライな性格だ。しかし心根は明るいようで、人としての大きな器の持ち主でもある。

本作の公式ガイドブックである「NHKドラマ・ガイド 連続テレビ小説 ばけばけ Part1」にて円井は、「誰もが共感できる部分を持った子で、風変わりなトキのことも真正面から受け止める器の大きさがあります」と、自身の演じるサワのキャラクターを分析したうえで、「達観している人物なので松野家のご両親とおじじ様のことは、しかたない人たちだなぁと思っていそう（笑）。それでも彼らを慕っているのは、幸せってお金や地位で決まるものではないと感じているからではないでしょうか」と述べている。

■ヒロインと視聴者をつなぐ“媒介者”としてのサワ（円井わん） これは非常に重要な発言ではないだろうか。私たち視聴者の多くもまた、変わり者なトキの日常をにこやかに見つめ、武士の生き様に頑なにこだわる松野家の男性陣に呆れながらも、何気ない日々のひとコマに目を細めずにはいられないでいるだろう。このことを考えると、サワは私たちを代表するような存在だといえそうだ。いや、彼女はトキの唯一無二の親友なのだから、サワが私たちを代表しているだなんて、さすがにちょっと言葉が過ぎたかもしれない。

ともあれ、『ばけばけ』はヒロイン・トキの人生を描くものであり、視聴者はその歩みに寄り添う存在だ。が、どれだけ彼女のそばに寄り添おうとしても、それには限界がある。トキの実体に触れられるわけではないのだ。そんな我々と彼女の間に、幼なじみのサワがいる。この重要なポジションを円井が的確に掴んでいることが、トキにとっても、視聴者にとっても、そして本作にとっても、とても大きい。

トキがひとりでいるときの感情は、基本的に内向きだ。彼女は視聴者の存在を知らないのだから。しかし誰かと一緒にいるときの彼女の感情の動きは、絶えず外側へと広がっていく。この多くを共有し合っているのがサワなのである。

家族の前で見せるものとはまた違う、親友相手だからこそ見せられる素顔というものが誰しもあるはず。私たちはサワの存在を介して、そんなトキの素顔をのぞくことができているのだ。非常に軽やかで柔軟性に富んだ髙石と円井のやり取りが、これを実現させている。

先述したガイドにて円井は、「あかりちゃんとは初共演ですが、幼なじみ役だからハグしようと提案したら快くOKしてくれたんです」と、撮影の裏話を明かし、「お芝居の間や波長がすごく合う」とも語っている。演技者としての器用さや技量の高さがあれば、思いどおりの表現ができるわけでは決してない。円井のようなアプローチが、演じる役に、ひいては作品そのものに、活力をもたらすのだろう。とりわけ映画シーンにおいて、あらゆるタイプの作家／作品から彼女が求められている理由は、こういうところにあるのかもしれない。もちろん、どんな役だって演じてみせる俳優としての下地があってこそだが。

公開が延期になってしまったが、内藤瑛亮監督の最新作『ヒグマ!!』は円井の新たな代表作になること間違いなしだ。彼女のポテンシャルの高さに誰もが驚くことだろう。封切られた暁には、スクリーンで彼女の真価を目撃してほしい。（文＝折田侑駿）