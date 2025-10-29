¡ÚÅ·¹Ä¾Þ¡¦½©¡Û¥Þ¥¹¥«¥ì¡¼¥É¥Ü¡¼¥ë ÄìÃÎ¤ì¤Ì²ÄÇ½À¡¡¼êÄÍµ×»Õ¡ÖÁÛÁü¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¡×
¡¡¿åÍË´ë²è¡ÖG1ÄÉQÃµQ¡ª¡×¤ÏÃ´Åöµ¼Ô¤¬½ÐÁöÇÏ¤Î¿Ø±Ä¤ËÊ¹¤¤¿¤«¤Ã¤¿¼ÁÌä¤ò¤Ö¤Ä¤±¤ÆËÜ²»¤ËÇ÷¤ë¡£ÅÁÅý¤Î¸ÅÇÏG1¡ÖÂè172²óÅ·¹Ä¾Þ¡¦½©¡×¤ÏÅìµþËÜ¼Ò¤ÎÄ»Ã«±ÛÌÀ¡Ê56¡Ë¤¬Ã´Åö¡£º£½Õ¤Î¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ç»©·î¾Þ3Ãå¢ª¥À¡¼¥Ó¡¼2Ãå¤È³èÌö¤·¤¿¥Þ¥¹¥«¥ì¡¼¥É¥Ü¡¼¥ë¤òÁ÷¤ê½Ð¤¹¼êÄÍµ®µ×»Õ¡Ê61¡Ë¤òÅ°Äì¼èºà¤·¤¿¡£¡ÖÅ·¹Ä¾Þ¤Ø¤Î»×¤¤¡×¡Ö»÷¤Æ¤¤¤ë´ÉÍýÇÏ¡×¡ÖÁÛÁü¤¹¤ëºÇ½ª·Á¡×¤Î3¥Æ¡¼¥Þ¤òÌä¤¦¡£
¡¡¡Ê1¡ËÅ·¹Ä¾Þ¤Ø¤Î»×¤¤
¡¡¼«¤é¤Î´ÉÍýÇÏ¤Ï½ÐÁö¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¼êÄÍµ×»Õ¤Ë¤ÏËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤Å·¹Ä¾Þ¡¦½©¤¬¤¢¤ë¡£11Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÅ·Í÷¶¥ÇÏ¤È¤Ê¤ê¡¢¥¤¥¯¥¤¥Î¥Ã¥¯¥¹¤¬°µ´¬¤ÎÂç¥ì¥³¡¼¥É¤ÇÏ¢ÇÆ¤ò¾þ¤Ã¤¿23Ç¯¡£Åö»þ¡¢ÆüËÜÄ´¶µ»Õ²ñ¤Î²ñÄ¹¤È¤¤¤¦Í×¿¦¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿»Õ¤Ë¤ÏÎ¾ÊÅ²¼¤òÅìµþ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç·Þ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦Âç»ö¤ÊÌòÌÜ¤¬¤¢¤ê¡¢Î¾ÊÅ²¼¤ÈÄ¾ÀÜ²ñÏÃ¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦µ®½Å¤Êµ¡²ñ¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¡Ö¼ÂºÝ¤Ë¤ªÏÃ¤ò¤·¤Æ¡¢Å·¹ÄÊÅ²¼¤¬ÇÏ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¿¼¤¤¸«¼±¤ò»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë´¶·ã¤·¤¿¡£ÆüËÜ¹ñÌ±¤Î¥Û¡¼¥¹¥Þ¥ó¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ºÇ¹â¤ÎÌ¾ÍÀ¤È¤Ê¤ë¥ì¡¼¥¹¡£¤Þ¤¹¤Þ¤¹¡¢¾¡¤Á¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×
¡¡µþÅÔ¶¥ÇÏ¾ì¤¬ÉñÂæ¤È¤Ê¤ëÅ·¹Ä¾Þ¡¦½Õ¤Ï¥Õ¥£¥¨¡¼¥ë¥Þ¥ó¤Ç´û¤Ë2¾¡¡Ê19¡¢20Ç¯¡Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢½©¤Ï20Ç¯¤ÎÆ±ÇÏ¤Î2Ãå¤¬ºÇ¹â¤ÇÌ¤¾¡Íø¡£¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢Åìµþ¤ÎÅ·¹Ä¾Þ¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÆÃÊÌ¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤ë¡£´ØÅì¤ÇÄ´¶µ»Õ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¡¢¤¼¤Ò¤È¤âÍß¤·¤¤¥¿¥¤¥È¥ë¡×¡£¤½¤ÎÇ®¤¤»×¤¤¤ò¤«¤Ê¤¨¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ê°ïºà¤òº£Ç¯¤Ï½ÐÁö¤µ¤»¤ë¡£
¡Ê2¡Ë»÷¤Æ¤¤¤ë´ÉÍýÇÏ
¡¡º£½©¤Î½â¤Ï¥½¡¼¥ë¥ª¥ê¥¨¥ó¥¹¤È¥Þ¥¹¥«¥ì¡¼¥É¥Ü¡¼¥ë¤Î2Æ¬½Ð¤·¡£³Ê¤Ï»©·î¾ÞÇÏ¤Î¥½¡¼¥ë¤¬¾å¤À¤¬¡¢º£²óÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¤Î¤Ï°È¾å¤Ë¥ë¥á¡¼¥ë¤ò·Þ¤¨¤¿¥Þ¥¹¥«¥ì¡¼¥É¤ÎÊý¤À¤í¤¦¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë7Æ¬¤ÎG1ÇÏ¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¿¼êÄÍµ×»Õ¤Ë¡Ö²áµî¤Î´ÉÍýÇÏ¤Ç»÷¤¿¥¿¥¤¥×¤Ï¡©¡×¤È¼ÁÌä¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ö¤¤¤Ê¤¤¡£¤³¤¦¤¤¤¦¥¿¥¤¥×¤Ï½é¤á¤Æ¡×¤È¤ÎÅú¤¨¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¡ÖÎã¤¨¤Ð¥Õ¥£¥¨¡¼¥ë¥Þ¥ó¤ÏÁ´¤Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¿¿ÌÌÌÜ¤ÇÄ´¶µ¤â¶¥ÇÏ¤âÁö¤ê¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤ò¤«¤±¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤À¤Ã¤¿¡£¥Þ¥¹¥«¥ì¡¼¥É¤Ï¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤ò¤«¤±¤¿¤éÁö¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÆ±»Õ¡£¥¥ã¥ê¥¢Í£°ì¤ÎÂçÇÔ¡Ê11Ãå¡Ë¤òµÊ¤·¤¿¥Û¡¼¥×¥Õ¥ëS¤Îº¢¤Ï¡Ö¿Í´Ö¤ÎÅÔ¹ç¤ò²¡¤·ÉÕ¤±²á¤®¤Æ¡¢¥±¥ó¥«¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤Ï¥²¡¼¥ÈÎý½¬¤ò¤ä¤á¤ë¤Ê¤ÉÀº¿ÀÌÌ¤ËºÇÂç¸Â¤ÎÇÛÎ¸¤ò¤·¤ÆÄ´À°¡£¤½¤Î¹©É×¤¬¶¦Æ±ÄÌ¿®ÇÕV¢ª»©·î¾Þ3Ãå¢ª¥À¡¼¥Ó¡¼2Ãå¤Î¹¥À®ÀÓ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£¡ÖËÜµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤ÎÂÎ¤ÎÄÀ¤ßÊý¤Ï¥Õ¥£¥¨¡¼¥ë¤È¤â°ã¤¦¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£¥À¡¼¥Ó¡¼¤Î¥´¡¼¥ëÁ°¤ÏËÜÅö¤ËÀ¨¤«¤Ã¤¿¡×¡£·Ð¸³ËÉÙ¤ÊÌ¾Çì³Ú¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÌ¤ÃÎ¤Î°ïºà¤À¡£
¡¡¡Ê3¡ËÁÛÁü¤¹¤ëºÇ½ª·Á
¡¡¤½¤ó¤ÊÄìÃÎ¤ì¤Ì²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤¿¥Þ¥¹¥«¥ì¡¼¥É¤À¤¬¡¢3ºÐ½©¤ò·Þ¤¨¤¿º£¤â¡¢Ä´¶µ»þ¤ËÂçÈ¾¤ÎÇÏ¤¬¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¸þÀµÌÌ¤«¤é¤ÎÇÏ¾ìÆþ¤ê¡×¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¶ËÃ¼¤Ë·ù¤¬¤Ã¤Æ½Ð¸ý¤Ç»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¡¢¤ä¤à¤òÆÀ¤º¡¢ÃÏ²¼ÇÏÆ»¤òÄÌ¤ë»þ´Ö¤¬Ã»¤¤¥¹¥¿¥ó¥ÉÁ°¤«¤é¥³¡¼¥¹¤Ë½Ð¤·¤ÆÄ´¶µ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤Þ¤À¡¢¤ªË·¤Á¤ã¤Þ¡£µ¤Ê¬¤ò³²¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤Á¤é¤¬¥±¥¢¤·¤Æ¤¢¤²¤Ê¤¤¤È¤Í¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤ë»Õ¤Ë¡ÖºÇ½ª·Á¤Ï¤É¤ó¤ÊÇÏ¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡©¡×¤È¼ÁÌä¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤³¤Ç¤â¡ÖÁÛÁü¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¡×¤¬ÊÖÅú¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÍÄ»ùÂÎ·Á¤Ç¡¢¤Þ¤À¥Õ¥Ë¥ã¥Õ¥Ë¥ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¸½¾õ¤ÇÅ·¹Ä¾Þ¤ò¾¡¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ê¤é¡¢ÍèÇ¯¤ÏÀ¨¤¤ÇÏ¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤Í¡×¤È»Õ¡£º£²ó¤Ï¼«¿®¤Ê¤·¤È¤âÊ¹¤³¤¨¤ë¥³¥á¥ó¥È¤À¤¬¡¢¤½¤¦µ¼Ô¤¬´¶¤¸¤¿¤³¤È¤ò»¡¤·¤¿¤Î¤«¡Ö¤â¤Á¤í¤óº£²ó¤â´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£»Õ¤ÎG19¾¡Ãæ4¾¡¤òµó¤²¡¢º£½©¤â½©²Ú¾Þ¡õµÆ²Ö¾Þ¤òÏ¢¾¡Ãæ¤ÈÀä¹¥Ä´¤Î¥ë¥á¡¼¥ë¤ò°È¾å¤Ë·Þ¤¨¤ëº£²ó¡¢´üÂÔ¤Ï¹â¤Þ¤ë¤Ð¤«¤ê¤À¡£
¡¡¡Ô28Æü¤Î¥Þ¥¹¥«¥ì¡¼¥É¥Ü¡¼¥ë¡ÕºäÏ©¤Ç¥¥ã¥ó¥¿¡¼Ä´À°¡£µÙ¤ßÌÀ¤±¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤·Ú²÷¤Ê¥Õ¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Ç¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¸«ÆÏ¤±¤¿¼êÄÍµ×»Õ¤Ï¡Ö½çÄ´¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ò¤È²Æ±Û¤·¤Æ½¾½ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÆüÍËÄÉ¤¤¤ÇÉé²Ù¤ò¤«¤±¤¿¤Î¤Ç´Ö³Ö¤ò¶õ¤±¤ÆÌÚÍË¤ËÄÉ¤¤ÀÚ¤ê¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ô¥½¡¼¥ë¥ª¥ê¥¨¥ó¥¹¡¡Éü¸¢¤Ø¿ê¤¨¤Ê¤·¡Õ¥Þ¥¹¥«¥ì¡¼¥É¤È¤Î2Æ¬½Ð¤·¤È¤Ê¤ë¥½¡¼¥ë¥ª¥ê¥¨¥ó¥¹¡£¶áÁö¤Ï¤Ò¤ÈÂ©¤ÎÀïÀÓ¤À¤¬¡¢3ºÐ»þ¤Ë»©·î¾ÞV¡õ¥À¡¼¥Ó¡¼2Ãå¤Î¶¯¹ë¡£ÇÏÂÎ¤ä·Î¸Å¤ò¸«¤ë¸Â¤ê¡¢¤Þ¤À¿ê¤¨¤Ï¤Ê¤¤¡£¼êÄÍµ×»Õ¤â¡Ö¡Ê1½µÁ°¤Ë¡Ë½é¤á¤Æ¾è¤Ã¤¿Ã°Æâ¤¬¡ÈÁö¤ëÇÏ¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤¿¡É¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¿·¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤à°È¾å¤Î¹¥´¶¿¨¤Ë¾Ð´é¡£¡ÖÇÏÇ¤¤»¤À¤ÈºÇ¸åÊý¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç2³Ñ¤Þ¤Ç¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¤«¡×¤È¼ÂÎÏÇÏ¤ÎÉü¸¢¤ØºîÀï¤òÎý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡þ¼êÄÍ¡¡µ®µ×¡Ê¤Æ¤Å¤«¡¦¤¿¤«¤Ò¤µ¡Ë1964Ç¯¡Ê¾¼39¡Ë9·î20ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÆÊÌÚ¸©½Ð¿È¤Î61ºÐ¡£89Ç¯¤Ë¶¥ÇÏ³Ø¹»±¹Ì³°÷²ÝÄøÆþ³Ø¡£Æ±Ç¯10·î¤«¤éÁêÀî¾¡ÉÒ±¹¼Ë¢ªº´Æ£ÎÓ¼¡Ïº±¹¼Ë¤Ç±¹Ì³°÷¡¢90Ç¯¤«¤éº´Æ£Á´¹°±¹¼Ë¤ÇÄ´¶µ½õ¼ê¡£98Ç¯¤ËÄ´¶µ»ÕÌÈµö¤ò¼èÆÀ¤·¡¢99Ç¯3·î¤Ë±¹¼Ë¤ò³«¶È¤·¤¿¡£JRAÄÌ»»7247Àï715¾¡¡¢Æ±½Å¾Þ40¾¡¡£G1¤Ï23Ç¯»©·î¾Þ¡Ê¥½¡¼¥ë¥ª¥ê¥¨¥ó¥¹¡Ë¤Ê¤É9¾¡¡£13Ç¯¤Ë¤Ï°Û¤Ê¤ëÇÏ¤ÇG12¾¡¤òµó¤²¤ë³èÌö¤ÇÅìµþ¶¥ÇÏµ¼Ô¥¯¥é¥Ö¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£
¡¡¡Ô¼èºà¸åµ¡Õ¼êÄÍµ×»Õ¤¬±¹¼Ë¤ò³«¶È¤·¤¿¤Î¤Ï99Ç¯¤Î3·î¡£µ¼Ô¤Ï¤½¤Î2¥«·îÁ°¤Î1·î¤Ë¿Í»ö°ÛÆ°¤Ç¶¥ÇÏÃ´Åö¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÈÆ±´ü¡É¤Èµ¤ÉÕ¤¤¤¿¤Î¤Ï¸å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤À¤¬¡¢5ºÐÇ¯¾å¤Î»Õ¤Ï¼èºàÂÐ±þ¤¬¤È¤Æ¤â¥Õ¥é¥ó¥¯¤ÇÏÃ¤·¤ä¤¹¤¯¡¢³«¶ÈÄ¾¸å¤«¤é¿Æ¤·¤¯¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¼«Ê¬¤¬¸½¾ì¤òÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë´Ö¤â¸òÎ®¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²óÌó6Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¸½¾ìÉüµ¢¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤òºÇ½é¤ËÅÁ¤¨¤¿¤Î¤¬Æ±»Õ¡£¡Ö¤½¤¦¤Ê¤Î¡©Âç¾æÉ×¡©¤Á¤ã¤ó¤È»Å»ö¤Ç¤¤ë¤Î¡©¡×¤È¾Ð¤Ã¤Æ´¿·Þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î´ë²è¼èºà¤Ç¤â¡¢Åú¤¨¤Ë¤¯¤¤¼ÁÌä¤Ë¤âÏÓÁÈ¤ß¤ò¤·¤Ê¤¬¤é²¿¤È¤«¥³¥á¥ó¥È¤ò¤Ò¤Í¤ê½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ´¶¼Õ¡£¤½¤ó¤Ê»Õ¤Ë¡¢¤º¤Ã¤È¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡¢»Ä¤ê¤Ï¥À¡¼¥Ó¡¼¤À¤±¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥¯¥é¥·¥Ã¥¯´°Á´À©ÇÆ¡×Ã£À®»þ¤Î¼êµ·ÇºÜ¤À¡£¥½¡¼¥ë¥ª¥ê¥¨¥ó¥¹¤È¥Þ¥¹¥«¥ì¡¼¥É¥Ü¡¼¥ë¤Î2ÃåÀËÇÔ¤Ï¤È¤Æ¤â»ÄÇ°¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¶á¤¤¾Íè¡¢É¬¤º´ó¹Æ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¡ÊÄ»Ã«±Û¡¡ÌÀ¡Ë
