¡ÚÂ®Êó¡ÛÌ÷¹ñ¿À¼Ò¶á¤¯¤Ç¼Ö1Âæ¤¬Ç³¤¨¤ë²Ð»ö¡¡Åìµþ¡¦ÀéÂåÅÄ¶è
28Æü¸á¸å6»þ¤´¤í¡¢Åìµþ¡¦ÀéÂåÅÄ¶è¤ÎÌ÷¹ñ¿À¼Ò¶á¤¯¤ÎÏ©¾å¤Ç¡¢¼ÖÎ¾1Âæ¤¬Ç³¤¨¤ë²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»ëÄ£¤Ê¤É¤¬¾õ¶·¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åìµþ¾ÃËÉÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È28Æü¸á¸å6»þ¤´¤í¡¢ÀéÂåÅÄ¶è¶åÃÊËÌ¤ÎÌ÷¹ñ¿À¼Ò¶á¤¯¤ÎÏ©¾å¤Ç¼ÖÎ¾1Âæ¤¬Ç³¤¨¤ë²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²Ð¤Ï¤Þ¤â¤Ê¤¯¤Û¤Ü¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤³¤Î²Ð»ö¤Ë¤è¤ë¥±¥¬¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£·Ù»ëÄ£¤Ê¤É¤¬Åö»þ¤Î¾õ¶·¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
