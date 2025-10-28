Snow Manの目黒蓮が、アイウェアブランド・Zoffと女子聖学院中学校高等学校による「教育現場でのサングラス着用」プロジェクトに登場。Zoffの公式Xでは、生徒たちと並ぶ目黒の姿が公開され、話題を集めている。

■Zoffアンバサダー・目黒蓮が見せた知的で柔らかな佇まい

目黒はサングラスをかけ、黒のジャケットにグレーのワイドパンツを合わせたスタイル。ほどよくリラックス感のあるセットアップ風のコーディネートに、白のインナーが差し色として映える。

ジャケットの袖を軽くまくったスタイリングで抜け感を演出し、壇上では前で手を組みながら穏やかな笑顔を見せた。知的さと柔らさが同居する佇まいが印象的だ。

SNSでは「めめスタイル良すぎ」「この距離でも脚の長さがわかる」「2次元の世界から舞い降りたみたい」「身長差にキュン」「スーツ風コーデ似合いすぎ」「知的で優しい雰囲気が完璧」など、称賛の声が多数寄せられている。

この日、目黒はZoffのグローバルアンバサダーとしてイベントに出席。教育現場での新たな試み「学校でサングラス」導入の記念すべき瞬間に立ち会い、「目の健康」をテーマにした講話を通じて生徒たちと交流を深めた。

■サングラスは“健康のためのアイテム”だと綴っていた目黒蓮

なお、目黒は自身のInstagramでグローバルアンバサダー就任を報告した際、「地球の環境も年々変わって、日差しが強い世の中になっていて、健康のために紫外線予防をしっかりするためのアイテムでもあるんだなぁと知りました。」

「近い将来、小学生でもサングラスをかけて登校できる世の中だったり、年齢問わず多くの方にサングラスを日常の一部にしていくことを模索しているということをお話していただきました！」と、サングラスの必要性を綴っていた。

Snow Man

