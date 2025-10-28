ワールドシリーズ第2戦の意外な行動に反響

米大リーグ・ドジャースの山本由伸投手は25日（日本時間26日）、敵地トロントでブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第2戦に先発し、9回を4安打8奪三振、1失点で完投勝利を挙げた。チームは5-1で勝利し、1勝1敗のタイに。米メディアは、試合中のベンチで目撃された山本の意外な行動を紹介。日本のファンも「この時代ですが…」「凄く真剣」と驚きの声を上げている。

日米の野球ファンが注目するWSで、山本の“アナログ”な行動が注目を浴びた。

ドジャースの攻撃中、ベンチに座った山本が真剣な表情で向き合っていたのは、一冊のノート。右手のペンで何かを書き記していた。

試合中のベンチでタブレット端末を手にする姿は、大谷翔平投手らを始め多くのメジャーリーガーに見られるものの、山本のようにペンで何かをメモする選手は多くない。米スポーツ専門局「FOXスポーツ」のMLB専門インスタグラムが「ヤマモトは試合中に手書きでメモをとっていた」などと伝えると、日本のファンからは驚きの声が並んだ。

「この姿勢素敵です やっぱり活躍する方の裏には並々ならぬ努力がありますね」

「地道な努力が結果につながってホントによかった」

「この時代ですが…ちゃんと書いてメモを取ることが大事」

「凄く真剣に書き込んでますね こういう努力が大きな成果を生むんですね」

「ちゃんとノートに書き留めておくことが素晴らしい」

さらに「どんなこと書きますか？ 対戦相手一人一人の特徴や性格ですか？」とメモの内容に注目する声や、日本ではあまり見ないぶ厚いノートに「どこで買える？」と興味を示すファンもいた。



（THE ANSWER編集部）