「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」２７日午後１時現在でディー・エヌ・エー<2432.T>が「買い予想数上昇」３位となっている。



ディーエヌエは反発、前週２１日に大陽線で底値圏を上放れて以降２５００円台を中心としたもみ合いを継続している。信用買い残が高水準に積み上がっており、貸株市場を経由した外資系証券手口の空売りの対象となっている。だが、容易に下がらず買い戻しの動きに火が付きそうな気配となっている。テクニカル的には２６週移動平均線を今年５月上旬以来約５カ月半ぶりに上回ってきた。



出所：MINKABU PRESS