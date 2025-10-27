全13アイテムがラインナップ！ゴディバ／ディズニーアニメーション映画『ファンタジア』コレクション
ゴディバは、2025年11月1日(土)より、ディズニーアニメーション映画『ファンタジア』の世界観をイメージしたチョコレートと焼き菓子、ショコリキサーを販売します。
「ゴディバ『ファンタジア』コレクション」は“Wish your happiness”をテーマに、ミッキーマウスの魔法によって導かれるキラキラと輝く幻想的な『ファンタジア』の世界観を、イメージしたコレクションです。
ゴディバ／ディズニーアニメーション映画『ファンタジア』コレクション
販売期間 2025年11月1日(土)~12月25日(木)
販売店舗：全国のゴディバショップ、GODIVA caféおよびゴディバ オンラインショップ
ゴディバから、、ホリデーシーズンに向けて、映画公開85周年となる不朽の名作ディズニーアニメーション映画『ファンタジア』の世界観をイメージした商品、「ゴディバ『ファンタジア』コレクション」 全11アイテムと、リッチダークショコラ ブラウニー ショコリキサー、リッチダークショコラ ブラウニー ショコリキサー & タンブラーセットが登場！
2025年11月1日(土)より順次、全国のゴディバショップ、GODIVA caféおよびゴディバ オンラインショップにて期間限定販売します。
「ゴディバ『ファンタジア』コレクション」 アソートメント
「ゴディバ『ファンタジア』コレクション」 アソートメント6粒入 3,240円
「ゴディバ『ファンタジア』コレクション」 アソートメント9粒入 4,320円
『ファンタジア』の1シーンをデザインしたパッケージ。
ミッキーアイコンをかたどった3種類の限定チョコレートと、星や月の形のチョコレートなどを詰め合わせてあります。
「ゴディバ『ファンタジア』コレクション」 アソートメント 6粒入チャームセット
「ゴディバ『ファンタジア』コレクション」 アソートメント6粒入 チャームセット (12月1日(月)より順次販売) 5,500円
アソートメント 6粒入とミッキーデザインチャームのスペシャルなセット。
『ファンタジア』に登場する、魔法使いの弟子に扮したミッキーにGODIVAのタグがついたチャームはこのコレクションだけの限定アイテムです。
「ゴディバ『ファンタジア』コレクション」 アソートメント 6粒入バッグセット
「ゴディバ『ファンタジア』コレクション」 アソートメント 6粒入 バッグセット 5,500円
アソートメント 6粒入とショッピングバッグのスペシャルなセット。
持ち歩きにも便利なポーチ付きのショッピングバッグは、『ファンタジア』の1コマを描いたデザイン。
このコレクションだけの限定アイテムです。
「ゴディバ『ファンタジア』コレクション」 8days カウントダウンカレンダー
「ゴディバ『ファンタジア』コレクション」 8days カウントダウンカレンダー 4,536円
ブック形の8days カウントダウンカレンダー。
本を開くと作品中の1コマが描かれた8つの扉が出現します。ミッキーアイコンをかたどった3種類の限定チョコレートやG キューブなどを、毎日1つずつ楽しめます。
クリスマス当日には、『ファンタジア』公開85周年を記念して特別にデザインされたミッキーデザインの限定ピンバッジをプレゼントします。
「ゴディバ『ファンタジア』コレクション」 グランプラス S
「ゴディバ『ファンタジア』コレクション」 グランプラスS (11月10日(月)より順次販売) 5,940円
『ファンタジア』の1シーンをデザインしたスペシャルなギフトボックス。
ミッキーアイコンをかたどった3種類の限定チョコレートと、星や月の形のチョコレート、カレなどを贅沢に詰め合わせました。
「ゴディバ『ファンタジア』コレクション」 Gキューブ 8粒入
「ゴディバ『ファンタジア』コレクション」 Gキューブ 8粒入 2,700円
『ファンタジア』のポスターアートを配して、古い洋書をイメージしたブック形の缶に、ミルク、ダーク、ホワイトチョコレートプラリネのG キューブを合計8粒詰め合わせました。
「ゴディバ『ファンタジア』コレクション」 パーティバッグ セット
「ゴディバ『ファンタジア』コレクション」 パーティバッグセット 16,200円
アソートメント 9粒入、8days カウントダウンカレンダー、Gキューブ 8粒入の3つの商品が、『ファンタジア』の1シーンをデザインしたラミネート加工のトートバッグに入った豪華なセットです。
ゴディバ『ファンタジア』コレクションチーズケーキラングドシャクッキーアソートメント
「ゴディバ『ファンタジア』コレクション チーズケーキラングドシャクッキー4枚入」 680円
「ゴディバ『ファンタジア』コレクション チーズケーキラングドシャクッキー アソートメント8枚入」 1,512円
「ゴディバ『ファンタジア』コレクション チーズケーキラングドシャクッキー アソートメント 18枚入」 3,024円
限定フレーバー「チーズケーキ」と、「ミルクチョコレート」の2種類のラングドシャクッキーを詰め合わせました。
4枚入り、8枚入り、
18枚入りがラインナップ。
コレクションカードが5種類のうち1枚、ランダムで封入されています。
リッチダークショコラブラウニー ショコリキサー、リッチダークショコラブラウニー ショコリキサー & タンブラーセット
販売期間：2025年11月1日(土)~ ※数量・期間限定/無くなり次第終了
販売店舗：全国ショコリキサー取扱店(https://www.godiva.co.jp/shop/a/aRDB/) ※一部お取扱いの無い店舗がございます
※表示価格は消費税8%を含む税込価格です(イートイン ご利用の場合、10%の消費税となります)
※表示価格は消費税10%を含む税込価格です
リッチダークショコラブラウニー ショコリキサー レギュラーサイズ 870円/270ml ラージサイズ 980円/350ml ホット 770円/240ml
リッチダークショコラブラウニー ショコリキサー & タンブラーセット レギュラーサイズ 4,400円/270ml
ベルギー産カカオ72%のダークチョコレートを贅沢に使用し、まるで焼きたてのブラウニーのような濃厚な味わいを再現した一杯。
チョコホイップの上には、カリッとしたチョコクランチをトッピングし、香ばしさと食感のアクセントをプラス。
チョコレートソースをかけて仕上げます。ビターで奥深いチョコレートの風味が重なり合う、チョコレート好きのためのリッチな味わいのショコリキサーです。
本商品は、映画公開85周年となるディズニーアニメーション映画『ファンタジア』をモチーフにしたスリープを付けて提供します。
さらに、リッチダークショコラ ブラウニー ショコリキサーと『ファンタジア』の世界観が描かれたタンブラーのセット「リッチダークショコラブラウニー ショコリキサー & タンブラーセット」も数量限定で販売します。
※当社商品「カカオ72% ダークチョコレートショコリキサー」と比較し、ダークチョコレートを1.3倍使用
「ゴディバ『ファンタジア』コレクション」限定チョコレート
ミルク&ヘーゼルナッツ/ミッキー
なめらかなヘーゼルナッツムースと風味豊かなヘーゼルナッツプラリネをミッキーアイコンのミルクチョコレートで包んだチョコレート。
ホワイト&チェリー/ミッキー
酸味の効いたチェリーガナッシュをクランブル入りのダークチョコレートムースと重ねてミッキーアイコンのホワイトチョコレートで包んだ一粒。
ダーク&キャラメル/ミッキー
まるでチーズケーキのようなガナッシュとサクサクとしたクランブル入りのキャラメルムースを重ねてミッキーアイコンのダークチョコレートで包みました。
※製品中キャラメル1.1%使用
“Wish your happiness”をテーマに、ミッキーマウスの魔法によって導かれるキラキラと輝く幻想的な『ファンタジア』の世界観を、イメージしたコレクション。
「ゴディバ『ファンタジア』コレクション」の紹介でした。
© Disney
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post 全13アイテムがラインナップ！ゴディバ／ディズニーアニメーション映画『ファンタジア』コレクション appeared first on Dtimes.