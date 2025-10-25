恋愛マッチングサービス「ワクワクメール」を運営するワクワクコミュニケーションズ（東京都港区）が、高収入の男性を対象とした「生涯のパートナー」に関する調査を実施。その結果を発表しました。

【画像】「えっ…生々しい……！」 これが、高収入男性がチェックしている《金銭感覚がバレるNG態度》3つです！

調査は2025年9月、同社サービスを利用している年収800万〜2000万円台の男性を対象に、インターネットリサーチで実施。1613人から有効回答を得ています。なお、回答対象者の「高収入男性」の職業で最も多いのは「経営者」、次いで「IT関連（エンジニア・技術職含む）」「フリーランス」などです。

全回答者に「女性との会話でうれしくなるポイント」を聞いた結果、1位となったのは「ユーモアがあり、一緒に笑い合える」でした。次いで「聞き上手で、優しく受け止めてくれる」が2位となっています。

コメントでは「自分の仕事への理解を示し、リスペクトしてくれるのを感じたとき。専門的な話でも『すごいですね！』『もっと教えてください』と興味を持ってくれるとうれしい」「とにかく楽しそうに話を聞いてくれる女性。相づちや笑顔がすてきだと、それだけで癒やされるし、もっと話したくなる」「話をしてる姿がかわいいと好きになる」「話をして、人となりを知っていくうちに、新しい発見や刺激に触れてひかれた」など、本命候補になり得る女性の会話に関する率直な意見が寄せられたということです。

調査結果を受けて、同社は「『この女性となら将来を考えられる』と思える条件は、話が盛り上がること以上に、女性が男性の仕事や価値観を尊重して、自分の話を楽しそうに聞いてくれるような『よき理解者』としての姿勢を兼ね備えているかどうかなのかもしれません」とコメントを寄せています。

男性の皆さん、生涯のパートナーの“本命候補”となり得るのは、どんな会話ができる女性ですか？