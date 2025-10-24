岩本照主演の金曜ナイトドラマ『恋する警護24時 season2』（テレビ朝日系）第1話のTVer再生数が100万回を突破した。（※）

『恋はつづくよどこまでも』（TBS系）、『着飾る恋には理由があって』（TBS系）、『ペンディングトレイン―8時23分、明日 君と』（TBS系）などの金子ありさが脚本を手がけ、2024年1月期にオシドラサタデー枠で放送された考察系アクションラブコメディ『恋する警護24時』。約1年半の時を経て、season2として金曜ナイトドラマ枠でカムバックを果たす。

北沢辰之助役で主演を務めるSnow Manの岩本、岸村里夏役の白石麻衣が前作から続投するほか、岩本演じる北沢辰之助の新たなバディ役として成海璃子が出演。そのほか、なにわ男子の藤原丈一郎、今野浩喜、松下由樹、夏生大湖、板尾創路らが共演に名を連ねた。

※計測期間：2025年10月17日～10月23日※TVerにおけるVODのみの番組動画再生数（TVer DATA MARKETING調べ）※リアルタイム配信・追っかけ再生による再生数は除外※放送局のキャッチアップサービスと他社プラットフォーム等は除外

（文＝リアルサウンド編集部）