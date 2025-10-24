ＫＴＣ<5966.T>が続伸している。２３日の取引終了後に、未定としていた２６年３月期業績予想と配当予想を発表。配当予想を中間４０円・期末４５円の年８５円（前期８０円）と増配予想としたことが好感されている。今年８月に会社設立７５周年を迎えたことから、期末に記念配当５円を実施する。



一方、連結業績予想は売上高８６億円（前期比４．９％減）、営業利益５億７０００万円（同３２．７％減）、最終利益２億６０００万円（同５２．３％減）と減収減益を見込む。デジタルトルクレンチの自主回収に伴う影響や、米国の関税政策の影響で主力の自動車市場の先行きに不透明感が生じていることを織り込んだ。また、子会社の北陸ケーティシーツールにおける不適切な会計処理に関する調査費用や再発防止に係る費用なども利益を圧迫する。



なお、同時に発表した第１四半期（４～６月）決算は、売上高１８億１００万円（前年同期比７．２％減）、営業利益６５００万円（同１８．７％減）、最終損益１億８６００万円の赤字（前年同期７２００万円の黒字）だった。



出所：MINKABU PRESS