風船を使って遊び始めた猫さんとお兄ちゃん、お姉ちゃん。お兄ちゃんたちのパスを見事に返す猫さんの姿に注目が集まっています。

話題となっている投稿は記事執筆時点で19.7万回再生を突破し、「ハッ……気付いたら5回見てた」「ちゃんと割らずに参加しててエライ。かわいいねぇ」「これはすごいですね」「幸せな時間」といったコメントが寄せられています。

【動画：子どもたちが風船を猫にパスすると…まるで部活動のような『微笑ましすぎる光景』】

遊ぶのが大好きなラッキーくん

TikTokアカウント『にゃんポコ』に投稿されたのは、ハチワレ猫「ラッキー」くんの姿。保護猫だというラッキーくん。猫好きの飼い主さんに保護され、毎日元気いっぱいに過ごしているそうです。

やんちゃで遊ぶのが大好きだというラッキーくん。その遊び方は、おもちゃだけにとどまらず...。

バレーボールに参加？！

ある日ラッキーくんが、リビングでお兄ちゃんとお姉ちゃんと遊んでいたといいます。お兄ちゃんたちは床、ラッキーくんはソファの肘掛け部分というポジショニング。なんとラッキーくんは、お兄ちゃんたちと風船でバレーボールをしていたのだそう。

お姉ちゃんがラッキーくんのほうに風船を上げると、ラッキーくんが左手でアタック。お兄ちゃんがさらにパスを出すと、今度は右手でアタック。「このくらい、余裕ニャ」というような見事な風船さばきを見せたのだとか。その光景は、まるでバレーボール部の練習のようです。

まさかのコーチ役？

その後、ラッキーくんは、両手を器用に使い、お兄ちゃんたちに交互にパスを出したといいます。ソファの肘掛けの上という高い位置に座っていることも相まって、その姿はまるでお兄ちゃんたちを指導するコーチのよう。「ビシバシいくニャ」という風に得意げにパスを出していたのだとか。

ラッキーくんの爪で風船が割れることもなく、猫と人間のバレーボールは大成功。人間の子どもたちに混じってバレーボールをするというまさかの姿を見せてくれたラッキーくん。お兄ちゃんたちと一緒に楽しい時間を過ごせて、大満足なことでしょう。

お兄ちゃんたちに混じってバレーボールをするラッキーくんの姿には、たくさんの驚きと賞賛の声が届けられました。

コメント欄には、「ニャタック」「すごい、ちゃんと風船遊びの仲間になってる」「めっちゃカワヨ」「割らないで返球できるにゃんこちゃん、遊びをわかってらっしゃる！」といった声が寄せられています。

TikTokアカウント『にゃんポコ』には、ラッキーくんのやんちゃで愛くるしい日常の姿が投稿されています。

写真・動画提供：TikTokアカウント『にゃんポコ』さま

執筆：kokiri

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。