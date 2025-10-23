2025年プロ野球ドラフト会議

プロ野球ドラフト会議が23日に都内で行われた。大阪桐蔭のダブルエース・森陽樹、中野大虎（だいと）両投手が大阪府大東市の同校で吉報を待ち、森はオリックスから2位指名を受けた。一方の中野は支配下での指名がなく、会見場に姿を見せず。西谷浩一監督は「育成はお断りしている。この先はまだ何も決めていません」と説明した。

1年春の練習試合で149キロをマークし、スーパー1年生として話題となった中野は、森と共に1年秋からベンチ入り。2年夏の甲子園では初戦・興南戦で先発を担い､4安打完封勝利をあげた。今夏は主将兼エースとしてチームを引っ張ったが、府大会決勝の延長10回に2失点し、甲子園出場を逃した。9月には侍ジャパン高校日本代表としてU-18・ワールドカップに出場。準優勝に貢献している。

取材に応じた西谷監督は、中野について「育成はお断りしている。社会人や大学も勧めたが、本人が強い気持ちをもって高校からプロにいきたいと言った」と説明した。支配下の指名が終わった瞬間については「ありがとうございます、としっかりと言っていた。中野のことなので、明日からまたしっかりとやってくれると信じています」と明かし、信頼を寄せていた。



