YouTube動画「【愛用ケース紹介】CASEKOOのケースのレビュー第二弾です。iPhone 17 Proにオレンジケースを愛用中です。結構派手ですがいいですよ」にて、IT・ビジネス書作家の戸田覚氏がCASEKOOのiPhone 17シリーズ用ケース3製品の徹底レビューを行った。

戸田氏は「めっちゃかっこいい。オレンジ買った方、もうこれ買った方がいいですよ」と熱く語り、愛用中のオレンジiPhone 17 Proにぴったりなケースであることを強調した。動画冒頭から「このゴールドがものすごく映えますよね」とデザイン面も絶賛。ケース背面のマグネットスタンド機能についても、「これがですね、こう立つスタンドになってまして、立てられて回るんですよ」と、その便利さを実演しながら紹介した。

今回紹介されたケースはいずれも2025年のレッドドット・デザインアワード、デザインアワード2025受賞のモデルで、デザインへの信頼性と高級感あふれる外観が特徴。「金属のフィルムを定着して仕上げているんだと思います。これによる効果っていうのは、樹脂製ですけれども、金属そのものの輝きを手に入れられる」と製品の作り込みを評価する一幕も。

さらに、「このケースコーのケースは、もうほとんどのモデルそうなんですけれども、四隅から全方向360度対衝撃ということで、安心して使えるポイントの一つです」と、耐衝撃・実用性にも太鼓判。「同一製素材の3層構造で、3.88mの落下地点を15000回クリア、すごいですよね」と実力派をアピールした。

一方で、使用感やカラーバリエーションについても詳細に言及。「オレンジ買って、例えば派手すぎるなと思った方も、ちょっとね、会社とかではこのケース使うといいですよね。お休みの日は派手めのケースにしたりして、なんてね」と、シーンに合わせた使い分けまで提案。スタンドの頑丈さやカメラ保護への配慮、MagSafe対応の充電テストも実践し、「必要な時は、屋外とかで、ちょっと怖い時は、こう、リング代わりにも使えます」と多機能ぶりも伝えた。

ラストには「今回はケースコーのケースを3モデル紹介しました。なかなかね、いい製品ですよ。迷ったら結構おすすめ。特に、スタンドついてると移動中便利ですよ」と締めくくり、総評として『点数評価は70点』と自ら評価した。

