キヤノンは、家庭用インクジェットプリンター「PIXUS（ピクサス）」シリーズから、多機能モデル「XK510」「XK140」「TS8930」「TS7630」4機種を2025年10月23日に発売する。

シンプルデザインの2モデルは印刷時間を大幅短縮

印刷用途に応じて機能やコストなどから選べる4モデルを用意する。いずれも、文書印刷に適した顔料インクと、写真印刷に適した染料インクの両方を搭載した「ハイブリッドインクシステム」により、文書も写真も美しく印刷できる。

希望の機能に素早くアクセス可能な「Switch UI」を採用する。

新モデルの発売に合わせ、無料のプリンター連携サービス「MyPrint With」の提供を開始。登録すれば、プリンターをより便利に、長く安心して使用できるという。

「XK510」「XK140」は、コンパクトな筐体はそのまま、家庭のインテリアに調和するデザインを採用。大量印刷に適した低ランニングコストでの印刷を実現している。

6色のハイブリッドインク搭載の「TS8930」、コストパフォーマンスにすぐれる「TS7630」は、スタートボタンを押すだけで迅速にコピーが可能な「1プッシュコピー」機能を備える。Wi-Fi機能は5GHzに対応し、自宅のWi-Fi環境に合わせた柔軟な接続ができる。

また、「TS5530」「TS5630」2モデルを同日発売。印刷プロセスの改善により、従来モデルと比べ印刷の指示から開始までの時間を大幅に短縮した。

給紙カセットや排紙トレイ、操作ボタンなどを前面に配置し、操作箇所を集約したシンプルなデザインを採用。「TS5630」は複数枚のコピーやスキャンに適したADF（自動原稿送り装置）を搭載する。

いずれも価格はオープン。