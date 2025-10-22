亡き母が生まれ育ったカナダのオンタリオ州

24日（日本時間25日）から始まるワールドシリーズに、強打者が特別な思いを抱いている。ドジャースのフレディ・フリーマン内野手は両親がカナダ出身。メジャー唯一カナダに本拠地を置くブルージェイズとの対戦を前に、21日（同22日）のオンライン取材では「行く度に母に近づけた気持ちになるんだ」と心境を明かした。

本人は米国出身だが、2017年と2023年にはワールド・ベースボール・クラシック（WBC）にカナダ代表として出場したフリーマン。カナダで初戦を迎えるワールドシリーズについて「父も明日（トロントへ）向かう。なので特別。でも、カナダやブルージェイズのファンがWBCの時みたいに、今回は私を応援してくれるか分からない」と思いを語った。

10歳の時に母ローズマリーさんは皮膚がんで他界している。「でも、両親は（ブルージェイズが本拠地を構える）カナダ・オンタリオ州で生まれ育ったから特別だよ。行く度に母に近づけた気持ちになるんだ。楽しみだし、興奮しているんだ」と特別な思いを明かした。

今季は打率.295、24本塁打90打点と結果を残した36歳のベテラン。昨年のヤンキースとのワールドシリーズでは4本塁打でMVPに輝いており、今季も大一番での活躍が期待される。（Full-Count編集部）