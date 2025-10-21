大好きなお姉ちゃんが2日間不在で寂しい思いをしていた猫さん。待ちに待った再会で嬉しさが爆発して…？あまりに尊いその後の行動にキュンとしてしまう方が続出し反響を呼んでいます。話題となっている投稿は記事執筆時点で7.9万再生を超え、「寂しかったんだね」「見てるだけで幸せになる」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：大好きなお姉ちゃんとの『再会』で……猫が見せた『愛おしすぎるリアクション』】

2日ぶりの再会に嬉しさ爆発

Instagramアカウント「こむぎ｡:* （@komugikko721）」に投稿されたのは、1匹の猫さんが仰向けでリラックスして寝ている様子です。

動画に登場する「こむぎ」君は、2日間大好きなお姉ちゃんと会えずにいて寂しい思いをしていたのだとか。そんな折、待ちに待っていたお姉ちゃんとの再会を果たせたこむぎ君は、会えた嬉しさや待っていた間の寂しさをぶつけるかのように甘えていたそうです。

お姉ちゃんに頭をぐりぐりと擦りつけながら、幸せなイチャイチャタイムを楽しんでいたといいます。

お姉ちゃんが大好きなこむぎ君

こむぎ君はとにかくお姉ちゃんのことが大好きなのだそうで、別の日の投稿でもお姉ちゃんにくっついて寝ている様子を見ることができます。

あたたかそうなブランケットをそっとめくると現れたのは、お姉ちゃんが着ているモコモコの上着をベッドに、ヘソ天状態で幸せそうな表情を浮かべながら眠るこむぎ君の姿。2人はずっと仲良しなのだそうです。

仲良しなふたり

こむぎ君とお姉ちゃんはよく一緒に遊んだり触れ合ったりしていて、とても良いコミュニケーションが取れているようです。ふたり一緒にいる時のこむぎ君は、いつ見てもとても幸せそうなのだとか。

そんな仲良しなふたりの姿は、投稿を通じて多くの人々の笑顔を引き出してくれたのでした。

最初に紹介した投稿には、「ねえねのこと大好きなんだね♡」「寂しかったんだね」「え、可愛すぎるどーしよぉ」「尊い時間」「こんなに甘えられた事ないのでうらやましいです」といったコメントが寄せられるなど多くの反響がありました。

Instagramアカウント「こむぎ｡:* （@komugikko721）」では、こむぎ君の色々な表情や仕草を収めた投稿を見ることができます。

写真・動画提供：Instagramアカウント「こむぎ｡:* （@komugikko721）」さま

執筆：曽田恵音

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。