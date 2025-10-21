雪山で眠くなる原理と同じ!? 入浴で自然に入眠できるワケ【１週間で勝手にぐっすり眠れる体になるすごい方法】

人間は体温が下がるときに眠くなる

夜、だんだん眠くなるとき、私たちの体にはどんな変化があるのでしょうか。まず、リラックスして副交感神経が高まり、血管が拡張して心拍数や血圧、そして体温も下がります。眠りに最も重要なのが、この「体温の低下」です。

眠くなってくると、じわっと手足が温かくなってくるのを感じたことがある人もいるでしょう。これは、深部体温が上がったわけではありません。深部体温を下げるため、手足の血管を広げて体の熱を逃がす生理現象です。

人間は深部体温が低下してくると、自然と眠くなります。手足が冷える人が不眠になりやすいのは、血の巡りが悪く、手足から熱をうまく放出できないため、深部体温をスムーズに下げられないからです。

深部体温とは、脳や内臓などの体の内部の温度のことです。皮膚で測る体温よりも、0・5～１℃ほど高いとされています。この深部体温も私たちの体内時計のリズムと連動し、睡眠と覚醒に大きな影響を及ぼしているのです。通常、深部体温は夕方に最も高くなります。その後、時間の経過とともに低下していき、明け方が最も低く、それから再び上昇して目が覚めます。

したがって深部体温の上下と体内時計のリズムがずれると、質の高い睡眠とすっきりとした目覚めは得られません。また、ぐっすり眠るためには「深部体温をスムーズに下げる」ことが不可欠になります。

深部体温と皮膚体温

深部体温 体の中心部（脳や心臓）の温度のこと □ 生命に関わる体温

□ 深部体温が下がることで眠くなる 皮膚体温 体の表面の温度 □ 外気温などで変化 手や足から熱を放出することが大切で、寝る前に手足が温かくなるのはそのため

入浴で深部体温を上げると自然に入眠できる

【出典】『１週間で勝手にぐっすり眠れる体になるすごい方法』著：石川泰弘／監修：新見正則