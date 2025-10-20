この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「実はコレするだけで、仕事の眠気がスッキリする方法」と題した動画で、カイロプラクター＆炭酸セラピスト®︎の片岡夕美子氏が、仕事中に襲ってくる眠気を一瞬で吹き飛ばす簡単ストレッチ術を紹介した。



片岡氏は「仕事中に眠気がやってくるのは、頭に血流が回ってないから」と指摘。パソコン作業などで肩が丸くなったり長時間座っていたりすると、「頭に血が巡らないのが眠気になる原因」と解説した。



対策として片岡氏が推奨するのは、「手をグーッとしてもらったら、親指と小指を押さえてあげて、ストレッチをしてあげます」という超シンプルな方法。「たったこれだけなんですけど、まったりたまってた血っていうのが、しっかりと脳にも巡るようになり、眠気が吹っ飛ぶ」と即効性を強調。「どこでも簡単にできるので、やってみてくださいね」と勧めた。



動画の最後には「眠気が飛んだよーって方は、ぜひコメントに送ってください」と呼びかけ、片岡氏自身も多くの人がこの方法でスッキリすることを願って締めくくった。