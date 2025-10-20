【鳥貴族】初の福袋を発売、3000円分ギフト券とトートバッグなど雑貨5点ついて税込3900円

全国663店舗を展開する焼鳥屋チェーン「鳥貴族」は11月1日、各店舗で「トリキの福袋」(税込3,900円)を発売する。

ことし創業40周年を迎えた鳥貴族で初めての福袋となる。福袋には3,000円分のギフト券と、トートバッグやブランケットなど雑貨5点が入っている。販売時期は12月12日まで(3万セットがなくなり次第終了)。販売は1人1個まで。

鳥貴族「トリキの福袋」

〈1〉鳥貴族公式アプリギフト券3,000円分

〈2〉おでかけトリッキートート

〈3〉ぬくぬく鳥貴族ブランケット

〈4〉トリッキーコルクコースター

〈5〉トリッキーのジャガードタオル

〈6〉鳥貴族×マルマンコラボオリジナルA6メモ

◆鳥貴族公式アプリギフト券3,000円分(1000円×3枚)

ギフト券は公式アプリ内で配布されるため、事前に鳥貴族公式アプリをダウンロードする必要がある。有効期限は6ヶ月。会計ごとに1人1枚まで利用できる。グループで複数枚使う場合は「クエスト協力」が必要。

「トリキの福袋」鳥貴族公式アプリギフト券3,000円分

◆おでかけトリッキートート

「TORIKIZOKU」のロゴが入ったシンプルな柄のトートバッグ。大きさは縦380×横340×マチ90mm。外側についたポケットに、鳥貴族のマスコットキャラクター“トリッキー”を入れるのもおすすめだという。

「トリキの福袋」おでかけトリッキートート

◆ぬくぬく鳥貴族ブランケット

黄色を基調に、鳥貴族の定番メニューの絵柄をデザインしたひざ掛け。ブランケットの大きさは、縦700×横1,000mm。

「トリキの福袋」ぬくぬく鳥貴族ブランケット

◆トリッキーコルクコースター

“トリッキー”の顔型のコルク製コースター(3枚入り)。コースターの大きさは、縦85×横93mm。

「トリキの福袋」トリッキーコルクコースター

◆トリッキーのジャガードタオル

創業40周年を祝う“トリッキー”をデザインした吸収性に優れたジャガードタオル。タオルの大きさは縦250×横250mm。

「トリキの福袋」トリッキーのジャガードタオル

◆鳥貴族×マルマンコラボオリジナルA6メモ

スケッチブックのマルマン(maruman)とコラボしたA6サイズのメモ帳。大きさは、縦132×横100×厚さ10mm。

「トリキの福袋」鳥貴族×マルマンコラボオリジナルA6メモ

「トリキの福袋」は、各店舗の店頭で申込チケットを販売し、2026年1月中旬以降に順次発送予定。オンライン予約や取り置きは不可。

販売店舗は、国内鳥貴族店舗全店(2025年9月末時点でのオープン店舗)。ただし、次の店舗は休業中のため福袋を販売しない。

【販売対象外の店舗】

･豊中店

･土山駅前店

･竹ノ塚店

･新宿歌舞伎町店

･淡路店

･今津店