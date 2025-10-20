【直撃】「『しくじり先生』出てみたい」株主優待の桐谷さんが語る『夜ふかし』以外“出演禁止”の事情

他のバラエティは出演禁止になりました

株主優待で生活し、“桐谷さん”の愛称で知られる投資家で棋士の桐谷広人氏（76）のXでの投稿が物議を醸している。

10月13日放送の『月曜から夜ふかし』（日本テレビ系）に出演した桐谷氏は翌14日に自身のXを更新し、

〈夜ふかしに出て、他のバラエティは出演禁止になりました（いろいろ出ると視聴率が落ちるとのことで）》

と番組側から“囲い込み”を受けていることを明かしたのだ。

これに対しネット上などでは、

〈『夜ふかし』だけ出演していればいい〉

という肯定的な意見がある一方で、

〈テレビ業界は古い体質のまま〉

〈テレビ局はまだこういうことを平然と続けてる〉

と、テレビ局の強引さに厳しい声が上がっている。

桐谷氏の投稿は複数のニュースサイトなどでも取り上げられ、Xのインプレッションは4181万回（10月19日現在）と抜群の注目を浴びている。

桐谷氏が初めて『夜ふかし』に出演したのは‛13年のこと。優待生活が話題になって12年以上経つが、バラエティ番組については、同番組しか出演していないのは、やはり異常事態だ。

カンニング竹山さんには申し訳ない思いが

そこで、本サイトは桐谷氏を直撃インタビューした。

――Xで〈他のバラエティは出演禁止になった〉と告白されましたが、やっぱり『夜ふかし』に不満があるのですか？

「いや、不満があるから投稿したワケではないんですよ。Xで“なんで他の番組に出演されないんですか？”っていう質問がきたから、素直にその理由を言っただけなんです」

――桐谷さんの告白がネットニュースにもなり、Xでは4000万インプレッションを超えるほどバズりましたが？

「そんなに話題になってるなんて、フライデーさんに聞かれるまで全然知らなかったんですよ」

――とはいえ、他の番組に出られないことに不満はないんですか？

「出始めた頃は、他の番組には出たいなと思いましたけど、『夜ふかし』のおかげで有名になり、講演会などもたくさん増えたんです。そういう意味では感謝しかないですね。ただ、私を世に出してくれたのは、お笑い芸人のカンニング竹山さんなんで、竹山さんから何度も出演のお誘いを頂いていたのですが、断らなくてはいけなかったことが、本当に申し訳ないです。それが、気にかかっていますね」

――最後にぶっちゃけ『夜ふかし』以外で出演したいなあって思うバラエティ番組ってありますか？

「これまで熱心に何度か声をかけてくださった『しくじり先生 俺みたいになるな‼』（テレビ朝日系）には出てみたいですね。実際に私も株で“しくじって”ますし、面白い話ができると思うんです。ただ、おかげさまで今は講演会が毎日のように入っていて忙しいため、他の番組に出られないというのが、正直なところですね」

「1400〜1500銘柄」の株を保有し、総資産は７億円と番組で告白した桐谷氏。まさに人気者だからこその“出演禁止”騒動のようだ――。

取材・文：荒木田 範文（FRIDAYデジタル芸能デスク）