テーブルには乗らないという猫ちゃんですが…飼い主さんがびっくりする行動をとったそうです。話題の動画の再生回数は61万回を超え「テーブルに上がらないなんてお行儀良すぎる」「うちの猫に爪の垢煎じて飲ませたいわぁ～」「ママの前では乗らんでおこうって思ってたんだよ」といったコメントが集まっています。

【動画：小さいときからテーブルには乗らない猫→『天才なんじゃないか』と思っていたら…】

テーブルに乗らない猫ちゃん

Instagramアカウント「寅くん成長日記」に投稿されたのは、賢い猫ちゃんの意外な姿。猫の寅くんは小さいときからテーブルに乗らないそうです。猫は高いところが好きで、ジャンプ力もあるので、テーブルの上に簡単に飛び乗ることができます。

寅くんは上半身をテーブルに乗せても後ろ足は乗せないそうです。テレビを見るときも、ひとりで真っ暗になった部屋にいるときも乗りません。大好物ヨーグルトやごはんを前にしたら我慢できずに乗ってしまいそうですが、そんなときもテーブルに乗らないのだそう。

健気な姿が可愛いが…

飼い主さんはどんなときもテーブルに乗らない寅くんが健気で、可愛くて、愛おしくて、天才なんじゃないかと思ったそうです。ところが、あるとき寅くんが何の躊躇もなくテーブルにすっと乗ったところを目撃したのだそう。

やっぱり賢い！

テーブルに乗る寅くんは、手慣れた感じだったので、どうやら飼い主さんが見ていないときに乗っていたようです。テーブルに乗った寅くんはルンルンしていて可愛かったそうですが、寅くんが乗っているのを見たのはこのときだけなのだそう。可愛くて賢い寅くんでした。

投稿には「一生懸命上半身だけで頑張っている寅くんが健気すぎる」「お利口さんにテーブル乗らないで体半分だけ乗せた姿が可愛くて、愛おしく思えた！」「一度くらい堂々と乗ってみたかったのかもしれないね」といったコメントが寄せられています。

Instagramアカウント「寅くん成長日記」では、寅くんの日常が投稿されています。

写真・動画提供：Instagramアカウント「寅くん成長日記」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。