JR東日本の185系 完全引退記念グッズは数量限定！
2025年6月、惜しまれつつも完全引退となったJR東日本の185系。この引退を記念したグッズ4種の予約が始まっている。どれも数量限定なので早めにチェックを。
＞＞＞数量限定185系グッズをチェック！（写真16点）
1981年（昭和56年）に運行を開始した国鉄の特急形185系。運用開始40年となる2021年3月12日に定期運行を終了し、臨時列車等で活躍してきた。2025年5月28日から29日には、残る2編成のうちのB6編成が廃車回送を迎え、今回、2025年6月にC1編成が最後の編成となり完全引退した。
完全引退を記念して作成された【数量限定】商品は、アクリル置き時計、バスタオル、御朱印帳、ペンケース。
どれも車両側面の特徴的な3本ラインや、車両前面を組み合わせてデザインされている。
注目はペンケース、長方形のペンケースがそのまま一車両としてデザインされているので記念のアイテムとしてバッチリな一品となっている。
「お疲れ様！」の思いを込めて、185系グッズをお手元にいかが。
JR東日本商品化許諾済
