甲子園大会での導入も検討

８日に閉幕した国民スポーツ大会（国スポ）では、高校野球の硬式、軟式両方の部で７イニング（回）制が採用された。

日本高校野球連盟（高野連）は、選手や運営スタッフの負担軽減につながるとして春夏の甲子園大会での導入を検討しており、国スポでのデータも検証材料に議論を進める。

◆「疲れは一度も感じなかった」

７回制は今夏に宮崎県の新人大会で実施された例はあるが、主要な公式戦では初の試み。日本高野連は昨年６月から本格的に７回制についての議論を始めており、実際に公式戦で導入して課題を検証しようと国スポで実施した。

２日、大津市のマイネットスタジアム皇子山で行われた決勝は、高川学園（山口）を破った山梨学院（山梨）が初優勝を飾った。試合時間は１時間４１分。全７試合の平均と同じで、前回大会より２７分短かった。投球数も１試合当たり１３３球から１０２球に減少。決勝に進んだ両校は４日間で３試合を戦ったが、山梨学院の梅村団主将は「大会を通して『疲れている』とは一度も感じなかった」と話した。

◆四回で「終盤というイメージ」

作戦面にも変化が見えた。１回戦で山梨学院と対戦した尽誠学園（香川）は四回のピンチで申告敬遠をした。西村太監督は「（四回でも）終盤というイメージ。九回ならやっていない」と話す。一回から盗塁を試みた沖縄尚学（沖縄）のように序盤から仕掛ける学校もあった。比嘉公也監督は「（私立よりも部員数が少なくなりがちな）公立校でも良い投手がいれば十分、勝ち上がれる」と感想を語った。

逆転勝ちは４試合あったが、全て三回までに追いついており、終盤の逆転劇はなかった。高川学園の遠矢文太主将は「野球の面白さは９回制（の終盤）で何が起こるか分からないところだと改めて知れた。選手の活躍の場も減るので一打席、一打席を意味のあるものにしないといけない」と実感していた。

◆運営側の働き方改革

７回制導入の背景には大会運営に関わる教員らの働き方改革もある。１日に４試合あった９月２９日は、第１試合の開始から第４試合の終了までの時間（試合間を含む）が、前年より２時間短い８時間１９分だった。滋賀県高野連の関係者らは「運営側の負担が軽くなるのは間違いない」と話した。

日本高野連は出場校や、県高野連から意見を聞き、検討会議での議論の参考にするとしている。