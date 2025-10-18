ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬¾ÚÌÀ¤·¤¿¡Ö»Ë¾åºÇ¹â¤ÎÁª¼ê¡×¡¡ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢ºÇ·ÉÎé¡ÄÍÉ¤ë¤¬¤Ì¡ÈNo.1¡É¤ÎºÂ
¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ 5¡¼1 ¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¡ÊÆüËÜ»þ´Ö18Æü¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï17Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö18Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤È¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè4Àï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦Åê¼ê·ó»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤Ç½Ð¾ì¡£1»î¹ç3ËÜÎÝÂÇ¤ÎÂçË½¤ì¤ò¸«¤»¤¿¡£Âè1ÂÇÀÊ¤Ç9»î¹ç¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó3¹æ¥½¥í¤òÊü¤Ä¤È¡¢4²ó¤ËÈôµ÷Î¥469¥Õ¥£¡¼¥È¡ÊÌó142.9¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤ÎÄ¶ÆÃÂçÃÆ¤òÃ¡¤¹þ¤ó¤À¡£ÊÆ¼±¼Ô¤ÏÊ¸»úÄÌ¤ê¤ÎÂçÀä»¿¤·¤¿¡£
¡¡½é²ó¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ç3¼ÔÏ¢Â³»°¿¶¤òÃ¥¤Ã¤¿Ä¾¸å¡¢ÌÜ¤Î³Ð¤á¤ë¤è¤¦¤Ê°ìÈ¯¤À¤Ã¤¿¡£¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é¥¥ó¥¿¥Ê¤Î6µåÌÜ¤Î¥¹¥é¡¼¥Ö¤ò±¦ÍãºÇ¾åÃÊ¤Þ¤Ç±¿¤Ó¡¢³Î¿®Êâ¤¤ò¸«¤»¤¿¡£ÂÇµåÂ®ÅÙ116.5¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó187.5¥¥í¡Ë¡¢Èôµ÷Î¥446¥Õ¥£¡¼¥È¡ÊÌó135.9¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¡¢³ÑÅÙ25ÅÙ¤ÎÆÃÂçÃÆ¤À¤Ã¤¿¡£Âè2ÂÇÀÊ¤Ï»Íµå¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë4²ó¤Þ¤Ç¥¼¥í¤ËÍÞ¤¨¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÎ¢¤ÎÂè3ÂÇÀÊ¤À¤Ã¤¿¡£±¦ÏÓ¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¤¬¥«¥¦¥ó¥È3-1¤«¤éÅê¤¸¤¿¥Ü¡¼¥ëµ¤Ì£¤Î¥«¥Ã¥¿¡¼¤ò¶¯¿¶¡£µåÂ®ÅÙ116.9¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó188.1¥¥í¡Ë¡¢Èôµ÷Î¥469¥Õ¥£¡¼¥È¡¢³ÑÅÙ33ÅÙ¤Ç¤µ¤é¤Ë¾åÃÊ¤Þ¤ÇÆÏ¤¯°ìÈ¯¤À¤Ã¤¿¡£¥Ü¡¼¥ë¤Ï¾ì³°¤Þ¤Ç¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊÆ¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¡Ö¥Õ¥¡¥¦¥ë¡¦¥Æ¥ê¥È¥ê¡¼¡×¤Î¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ÏÄ¾¸å¤Ë¡Ö¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡¦¥ª¥ª¥¿¥Ë¡¢º£Ìë2ËÜÌÜ¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¡ªº£²ó¤Î°ìÂÇ¤Ï¤Ê¤ó¤È469¥Õ¥£¡¼¥È¡×¡¢ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Î¥À¥°¡¦¥Þ¥Ã¥±¥¤¥óµ¼Ô¤â¡Ö¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡¦¥ª¥ª¥¿¥Ë¤¬Êü¤Ã¤¿¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ï469¥Õ¥£¡¼¥È¤ÎÆÃÂçÃÆ¡ª¡¡¤½¤ÎÂÇµå¤Ï¤Ê¤ó¤È¡¢¥é¥¤¥È¥¹¥¿¥ó¥É¾åÉô¤Î¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¡Ê²°º¬¡Ë¤Î¾å¤ËÃåÃÆ¡×¡¢ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥Ö¥ê¡¼¥Á¥ã¡¼¡¦¥ì¥Ý¡¼¥È¡×¤â¡Ö469¥Õ¥£¡¼¥È¡¡OMG¡×¤ÈÆ¬¤òÊú¤¨¤¿¡£
¡¡ÊÆ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥Ý¥¹¥È»æ¤Î¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ø¥¤¥Þ¥óµ¼Ô¤ÏX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡¦¥ª¥ª¥¿¥Ë¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¡¢2ËÜÌÜ¤Ï469¥Õ¥£¡¼¥È¡¢1ËÜÌÜ¤Ï446¥Õ¥£¡¼¥È¡£¤µ¤é¤Ë¸½ºß¤âÌµ¼ºÅÀ¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò·ÑÂ³Ãæ¡£¤Þ¤µ¤Ë»Ë¾åºÇ¹â¤ÎÁª¼ê¡×¤ÈÄÖ¤ì¤Ð¡¢ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Î¥Î¥¢¡¦¥«¥à¥é¥¹µ¼Ô¤ÏÅêÂÇ¤ÎÀ®ÀÓ¤òÊÂ¤Ù¡¢¡Ö¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡¦¥ª¥ª¥¿¥Ë¤ÏMLB»Ë¾åºÇ¹â¤ÎÁª¼ê¡×¤ÈÃÇ¸À¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Î¥À¥°¡¦¥Þ¥Ã¥±¥¤¥óµ¼Ô¤â¡Ö¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡¦¥ª¥ª¥¿¥Ë¤¬Êü¤Ã¤¿ÂÇµå¤Ï469¥Õ¥£¡¼¥È¡£¤½¤Î¥Ü¡¼¥ë¤Ï¤Ê¤ó¤È¡¢¥é¥¤¥È¥¹¥¿¥ó¥É¤Î¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó²°º¬¤Î¾å¤ËÃåÃÆ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤¬º£Ìë2ËÜÌÜ¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¡£¤µ¤é¤ËÈà¤Ï¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç4²óÌµ¼ºÅÀ¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤âÈäÏª¡£¤Þ¤µ¤Ë¡¢¤³¤ÎÃÏµå¾å¤ÇºÇ¤â°ÎÂç¤ÊÌîµåÁª¼ê¤À¡×¤ÈºÇ·ÉÎé¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ã¯¤â¤¬Ç§¤á¤ë¡ÈNo.1¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤í¤¦¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë