「株主優待」人気ランキング第3位「キリンホールディングス」第2位「NTT」第1位は…？株主優待を受けるには最低でもいくら必要？

株主優待 とは、企業が自社の株式を持つ株主に提供する特典やサービスのことです。 株主優待 投資 を行う大きなメリットでもありますが、最も 株主優待 が人気なのはどの企業なのでしょうか。 本記事では、 株主優待 人気 ランキング 株主優待 を受けるための最低金額、株式 投資 のメリットを解説します。

野村証券株式会社のランキングを基に、株主優待人気ランキングを表1にまとめました。最も人気を集めているのはイオンのようです。

表1

順位 銘柄 優待内容 1位 イオン 割引券・ギフト券 2位 NTT ギフト券 3位 キリンホールディングス 食事券・食品・その他

出典：野村証券株式会社「株主優待 - 人気ランキング -」を基に筆者作成

※ランキングは2025年10月1日時点

イオンが人気を集めている理由として、優待内容の手厚さが挙げられます。特に、100株以上所有している株主に配布されるイオンオーナーズカードが人気です。

持株数に応じて、合計購入金額に3～7パーセントの返金率を乗じた金額が半年ごとに還元されます。また、お客様感謝デーでの還元特典や会計時割引や優待料金特典なども特徴です。



株主優待を受けるには最低でもいくら必要？ 直近の権利確定日で試算

ここでは、直近の権利確定日を基に、株主優待を受けるために必要な最低金額を試算します。なお、株の最低購入数は全国一律で100株です。

・イオン

イオン株式会社によると、権利確定日は2月と8月の末日です。株式会社日本経済新聞社によると、直近の権利確定日である2025年8月29日時点の終値は1787円だったため、最低17万8700円が必要になります。

・NTT

NTT株式会社によると、権利確定日（期末配当金）は3月31日です。株式会社日本経済新聞社によると、直近の権利確定日である2025年3月31日時点の終値は144.1円だったため、最低1万4410円が必要になります。

・キリンホールディングス

キリンホールディングス株式会社によると、権利確定日（期末配当金）は12月末日です。株式会社日本経済新聞社によると、直近の権利確定日である2024年12月30日時点の終値は2049円だったため、最低20万4900円が必要になります。

なお、上記はすべて直近の権利確定日で試算した結果ですので、株主優待を受けるために必要な最低金額は変動する点に注意してください。



株主投資のメリットは株主優待だけでなく、以下の3つのメリットもあります。



・キャピタルゲインを得られる

キャピタルゲインとは、購入時よりも高い価格で売却することで得られる利益です。例えば、100円で購入した株式を150円で売却した場合、その差額分だけ利益を得られます。ただし、手元に残る利益は売買手数料や税金が差し引かれる点に注意です。



・インカムゲインを得られる

インカムゲインとは、資産を保有している間に得られる継続的な収益です。株主投資では、株式を保有していると株数に応じて配当金を得られる可能性があります。



・議決権を得られる

株主を保有していると、その企業の株主総会に参加して決議に投票できるようになります。これを議決権といい、保有株数が多いほど経営に深く関われるのが特徴です。



まとめ

株主優待人気ランキング第1位はイオンで、優待内容の手厚さから人気を集めているようです。

直近の株主優待を受けるための最低金額はイオンが約18万円、NTTが約1万円、キリンホールディングスが約20万円となっています。投資を行う企業を検討する際は、優待内容も参考にしてみてはいかがでしょうか。



執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー