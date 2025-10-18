牛丼屋で「半ライスと餃子」の謎オーダー 店員が断ると「じゃあ何ならあるのよ！」と逆ギレする迷惑客
世の中には理不尽なことを平気で言う人がいる。投稿を寄せた関東の30代男性（医療・福祉・介護）は、地元の牛丼チェーンで食事をしていたときに目撃したクレーマーについて振り返った。
その店に年配の客が3人で来店した。そのうち一人が注文していたのだが、内容が信じられないものだった。
「半ライスと餃子」
これには、店員も困惑しながら「当店では取り扱いしていません」と答えたが…。（文：長田コウ）
道路を挟んだ向かいにラーメンチェーン店が……
店員の発言に対し、客たちはさらにヒートアップ。「じゃあ何ならあるのよ！」と怒りが収まらなかったようだ。
牛丼屋に牛丼があるとは普通考えないだろう。まさに逆ギレだ、店員は怒鳴られても冷静にテーブルにあるメニューを開いて見せ、「こちらからお選びください」と案内していたそう。
そもそもなぜ、牛丼屋で餃子を頼んだのだろうか。男性によると、道路を挟んだ向かいにラーメンチェーン店があったという。
「何故あっちに行かなかったのか…」
と男性も書いている。店を間違えたのかもしれないが、どこかで気づかなかったのだろうか。どちらにせよ、店員からすれば理不尽と言わざるを得ないだろう。
