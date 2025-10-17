ベッキー、元HKT48・田中美久にコップの水をぶっかけ！「だからアイドル苦手なんだよ！」

10月16日（木）に放送された見取り図の冠バラエティ『見取り図じゃん』では、コップの水が飛び交う人気討論企画「リアル水掛け論」の女性版「女子びちゃびちゃ論」を実施。

「好きになった男に貢ぐのは愛か悪か」をテーマに、女性メンバーによる壮絶な水掛けバトルが勃発し…。

【映像】「なんかムカつく！」元アイドルがずぶ濡れに

初の女性メンバーだけでの開催となった今回は、ベッキー、加護亜依、福留光帆、田中美久、加納（Ａマッソ）、あんり（ぼる塾）が参加。

「好きになった男に貢ぐのは…大いなる愛orちょっとだけ悪」というテーマで、ベッキー・福留・あんりが“大いなる愛”チーム、加護・田中・加納が“ちょっとだけ悪”チームに分かれてディベートを展開した。

“愛”チームのあんりとベッキーは、貢ぐことも「愛情表現の1つ」だと主張。“悪“チームも男性にプレゼントすることはあるものの、田中は「貢いでると思わないほうがいいと思います」と持論を展開する。

これに福留が「考え方の違いちゃいます？貢いでるんですよ、実際。一緒ですよ」と噛みつくが、“悪”派の加納は「あげたいものをあげてるだけ」と反論。続けて貢ぐという言葉は、相手から陰で「都合のいい女」と言われることにつながると警鐘を鳴らすも、“愛”派は「全然OK」「自分が好きでやってることですから」と一歩も引かない姿勢を見せた。

議論が白熱するなか、“悪”派の田中が割って入ると「（“愛”派の）3人ともいい女性だから、傷つかないでほしくて私たち言ってるんです」と諭すように発言した。

これに“愛”派の表情が一変。福留が「そのスタンス…」と口を開こうとしたとき、隣のベッキーが立ち上がり「なんかムカつく！」とコップの水を田中にぶちまける。止まらないベッキーは、あんりのコップも手に取ると水を田中に浴びせた。

さらに福留が「これも」と自分のコップをベッキーに差し出し、ベッキーの“水掛け3連発”が決まったのだった。

元HKT48・田中のスタンス変更に、ベッキーは「だからアイドル苦手なんだよ！」と言い放つ。3連射をアシストした福留も「自分がイイ女として映りたいだけ」とバッサリ斬っていた。