¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»Ò¤È¥á¡¼¥¬¥óÈÞ¤Î¡Ö¿ÍÆ»¼çµÁ¼Ô¾Þ¡×¼õ¾Þ¡¡ÀìÌç²È¤Ï£Ð£Ò°·¤¤¡Ö¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×
¡¡¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»Ò¤È¥á¡¼¥¬¥óÈÞ¤Ïº£Ç¯¤Î¡Ö¿ÍÆ»¼çµÁ¼Ô¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î²ÈÂ²¤ÈÏÂ²ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤É×ºÊ¤¬¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²¦¼¼ÀìÌç²È¤¬µ¿Ìä¤òÄè¤·¤¿¡£±Ñ»æ¥µ¥ó¤¬£±£¶Æü¡¢Êó¤¸¤¿¡£
¡¡¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»ÒÉ×ºÊ¤Ï£¹Æü¤Ë¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿»üÁ±ÃÄÂÎ¡Ö¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¦¥Ø¥ë¥·¡¼¡¦¥Þ¥¤¥ó¥º¡×¤Î¡ÖÀ¤³¦¥á¥ó¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹¥Ç¡¼¡¦¥¬¥é¡×¤Ç¡Ö¥Ò¥å¡¼¥Þ¥Ë¥¿¥ê¥¢¥ó¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥ä¡¼¡Ê¿ÍÆ»¼çµÁ¼Ô¾Þ¡Ë¡×¤ò¼øÍ¿¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·Æ±»æ¤ÎÈÖÁÈ¡Ö¥í¥¤¥ä¥ë¡¦¥¨¥¯¥¹¥¯¥ë¡¼¥·¥Ö¡×¤Ç¡¢²¦¼¼ÀìÌç²È¤Î¥Õ¥£¥ë¡¦¥À¥ó¥Ô¥¢»á¤ÏÉ×ºÊ¤¬º£Ç¯¤Î¡Ö¿ÍÆ»¼çµÁ¼Ô¡×¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤³¤È¤ËÂç¤¤Êµ¿Ìä¤òÅê¤²¤«¤±¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î¼õ¾Þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¥À¥ó¥Ô¥¢»á¤Ï²¦¼¼Ã´ÅöÊÔ½¸¼Ô¤Î¥Þ¥Ã¥È¡¦¥¦¥£¥ë¥¥ó¥½¥ó»á¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖÈà¤é¤¬¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¿ÍÆ»Åª¤Ê¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Î¤ò¸«¤ë¤È¡¢»ä¤Ï¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±»á¤Ï¡Ö»ä¤Ï¿ÍÆ»¼çµÁ¼Ô¤È¤Ï¿Í¡¹¤òÏÂ²ò¤µ¤»¤è¤¦¤È¤¹¤ë¿Í´Ö¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·Èà¤é¤Ï¼«Ê¬¤Î²ÈÂ²¤È¤µ¤¨ÏÂ²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¥á¡¼¥¬¥ó¤Ï¼«Ê¬¤ÎÉã¿Æ¤Ë¤µ¤¨²ñ¤ï¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢Èà¤é¤Ï°ÎÂç¤Ê»üÁ±²È¤ä¿ÍÆ»¼çµÁ¼Ô¤È¤·¤Æ»ý¤Á¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×¤È¸·¤·¤¯»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡É×ºÊ¤Ï²ÈÂ²¤ä¼ã¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤è¤ê°ÂÁ´¤Ê¥Ç¥¸¥¿¥ëÀ¤³¦¤Î¹½ÃÛ¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤È¡¢À¤³¦Åª¤Ê¥á¥ó¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹³èÆ°¤ËÂÐ¤·¤Æ¾Î»¿¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·ÀìÌç²È¤¿¤Á¤Ïº£²ó¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯Ë¬Ìä¤ò¡Ö£Ð£Ò¹¶Àª¡×¤ÈÉ½¸½¡£¥á¡¼¥¬¥óÈÞ¤Ï£±£´Æü¡¢¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÊÆ¡Ö¥Õ¥©¡¼¥Á¥å¡¼¥ó¡×»ï¼çºÅ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥Õ¥©¡¼¥Á¥å¥ó¡¦ºÇ¤â±Æ¶ÁÎÏ¤Î¤¢¤ë½÷À£²£°£²£µ¡×¤Ë¤â½ÐÀÊ¤·¡¢¼«¿È¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥¢¥º¡¦¥¨¥ô¥¡¡¼¡×¤È¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¤È¤Î¿·¤¿¤Ê·ÀÌó¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤ä¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤È¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¹¥Ô¡¼¥Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²¦¼¼ÅÁµºî²È¤Î¥¤¥ó¥°¥ê¥Ã¥É¡¦¥¹¥ï¡¼¥É»á¤â¥À¥ó¥Ô¥¢»á¤Î¼çÄ¥¤ËÆ±°Õ¤·¡ÖÈà¤é¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¹¤Ù¤Æ£Ð£Ò¹¶·â¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤Þ¤¹¡£Èà¤é¤Ï°ìÂÎ²¿¤ò¸À¤ª¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡¡²¿¤ò¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡¡²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡×¤È¡¢¼õ¾Þ¤ÎÍýÍ³¤Ëº¬ËÜ¤«¤éµ¿Ìä¤òÄè¤·¤Æ¤¤¤¿¡£