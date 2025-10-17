400年以上愛される静岡の老舗『丁子屋』のとろろ汁に舌鼓　江戸時代の旅人がこぞって訪れた名店のおいしさの秘密

古くから「とろろ汁」の名所として知られる静岡県。江戸時代、江戸と京を結ぶ東海道を行き交う旅人たちは、体力を回復するために、宿場町・丸子宿（現・静岡市駿河区丸子）で、麦飯にとろろ汁をかけて食べる滋養に富んだ食事を楽しむのが定番だったそうだ。当時から地元民や観光客に愛され、400年以上続くとろろ汁の老舗があると聞きつけ、早速おじゃましてきた。

国登録有形文化財に登録された、趣のある建築も見どころ

『丁子屋』

今回ご紹介するとろろ汁の老舗店『丁子屋』の創業は、慶長元（1596）年。 浮世絵師である歌川広重が描いた『東海道五十三次』の中にある「丸子（鞠子・まりこ）」の図にも、この店と推定される茶店が描かれている。さらには、江戸期の旅行記や十返舎一九の『東海道中膝栗毛』などにも、同店が登場するエピソードが書かれており、旅人たちの間で知られた場所であったことが伺える。

茅葺とともに国登録有形文化財に指定された明治の部屋

店は、江戸・明治・昭和の建物の集合体だ。茅葺屋根や店の一角にある明治の部屋は、江戸時代の茶屋建築の趣を残すものとされており、国登録有形文化財に登録されている。

江戸にタイムスリップできる、テーマパークのような店づくり

結婚をきっかけにこの店に嫁いだ、14代目店主の丁子屋平吉さん

「店内には、 歴史資料館があり、茶屋としての道具や旅道具、古い版画や掛軸など、東海道旅行・文化に関連する展示が楽しめるところもひとつの魅力です。テーマは江戸のテーマパーク。単なるとろろ汁の店では終わらない工夫が満載なので、タイムスリップした気分で、江戸時代の感覚を楽しんでもらえたら」と、14代目店主の丁子屋平吉さん。

東海道と丁子屋を取り巻く背景がわかる歴史資料館

資料館は独立した建物ではなく、ゲストをもてなす空間と一体になっているところが特徴的

『丁子屋』が歩んできたこれまでの道のりの記録と、地域文化を伝える場の両方の役割を果たしているのが、この歴史資料館だ。とろろ汁ができあがるまでの時間や食後に、じっくり眺めてみるのがおすすめ。『丁子屋』の古建築の構造と屋根の修復歴や移築の記録、浮世絵や和本、文人関連資料もある。

歌川広重が描いた『東海道五十三次』の丸子宿

「名物 とろろ汁」の看板がある茅葺屋根の下でとろろ汁を書き込む旅人が描かれた、浮世絵師・歌川広重の『東海道五十三次』の絵画も展示されているので、必見だ。

静岡の希少な自然薯を使用した、旨味あふれるとろろ汁に舌鼓

「府中」（2680円）

そして、いよいよお楽しみのとろろ汁が登場。今回は「丸子」に「揚げとろ」や「おかべ揚げ」と珍味2種、甘味も付いた定食「府中」（2680円）をオーダーした。『丁子屋』のとろろ汁の最大の特徴は、静岡産の自然薯（じねんじょ） を使用しているところ。普通の長芋や大和芋よりも希少で高価な自然薯は、粘りが非常に強く、香り豊かで滋養が高い。

米は白米7：押麦3が黄金比率だ。白米だけでなく麦を混ぜることで、粘りの強い自然薯との相性がさらによくなる。

すりおろした自然薯をかつおだしや味噌でのばして味付けしたとろろ汁は、出汁の旨味たっぷりで、疲れた体に染み渡る。

海苔が巻かれた「揚げとろ」は、サクふわ食感のいちおしメニュー

付け合わせで特に注目は、卵やマグロの煮汁と、丁子屋独自の味付けをした自然薯をそのまま素揚げした「揚げとろ」だ。外はサクッと、中はふんわりとろりとした食感で一度食べたら、病みつきになるおいしさである。

十返舎一九『東海道中膝栗毛』の碑

江戸時代にお茶屋として開業した同店は、とろろ汁の名店として地元民はもちろん、県外からのゲストにも支持される、唯一無二の店となっている。当時の東海道を思わせる古民家で、歴史を感じるひとときを過ごしてみては。

文・写真／中村友美

フード＆トラベルライター。東京都生まれ。美術大学を卒業後、出版社で編集者・ディレクターを経験し、現在に至 る。15歳からカフェ・喫茶店巡りを始め、食の魅力に取り憑かれて以来、飲食にまつわる人々のストーリーに関心あり。古きよき喫茶店や居酒屋からミシュラン星付きレストランまで幅広く足を運ぶ。休日は毎週末サウナと温泉で1週間の疲れを癒している。

【画像】麦飯との相性抜群！400年以上愛されてきた“ふわふわ”なとろろ汁（8枚）